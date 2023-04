Enfermero se jubiló tras sus 33 años “mano a mano con el paciente y su familia”

El jefe del Departamento de Enfermería se jubiló y fue reconocido por nuestra institución. Sergio reflexionó sobre sus 33 años en el Hospital Centenario, destacando la importancia de aprender y trabajar en equipo, y de cómo hubo un proceso de cambio en la atención. Agradeció a sus compañeros de trabajo, a la dirección por su apoyo y enfatizó la importancia de la gestión en la institución.Sergio Sack ingresó al Hospital Centenario en 1990, con 22 años. “Era muy joven y transcurrí innumerables situaciones, no solamente con los pacientes, sino en las gestiones de diferentes directores, compartí con personas que arrancaron y que también se fueron jubilando… al Hospital Centenario yo lo veo como un gran maestro para mi vida, no solamente en la profesión y lo que es tratar a un enfermo, sino que en los aspectos más humanos, en tratar a las familias, en aprender de ver cómo sufren las otras personas, del que realmente está enfermo, que ha tenido situaciones de agonía, y he visto muchísimas dificultades… Y bueno, ver al otro me ha enseñado, me ha puesto en situaciones de mucho aprendizaje, donde he tenido que no solamente tratar a la persona, sino también consolar a esa persona y a la familia, dar una mano”, expresó el Lic. en Enfermería.“Nosotros como enfermeros estamos muchas horas en relación mano a mano con el paciente y con la familia, y si bien uno aprendió en la universidad, estudió la profesión, el cómo trabajar y demás, pero hay muchos ítems que son cuestiones humanas. Fui aprendiendo de todo punto de vista, de cómo tratar al otro, de compartir, y sobre todo a trabajar en equipo”, sintió Sergio.Además, destacó que “en estos 33 años la salud ha crecido. Yo cuando arranqué la enfermería era muy diferente, la forma de trabajar desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista operativo”, y ejemplificó: “Yo cuando arranqué trabajaba con jeringas de vidrio y agujas reciclables, y durante estos años viví el proceso de cambio, donde se ha transformado, donde se usa y se tira. Yo cuando arranqué se lavaban y se reutilizaban todas las cosas, inclusive muchas veces gasas… Lo que yo digo es un poquito lo que sienten todas las personas que se han jubilado, que han transcurrido en el Hospital Centenario un proceso de cambio, así como la sociedad vivió el proceso de cambio a la computación y a la tecnología, nosotros lo vivimos desde la salud. Hoy en día tenemos una ley de Enfermería recién reglamentada, donde nos nivela para arriba, realmente como una profesión. Y si uno mira atrás es era muy diferente”.En este punto, añadió que “eso iba hermanado también con la calidad de atención. La buena calidad de atención en que nos fuimos formando, se vio en las capacitaciones, en los cursos, en las jornadas, en los congresos, se vio que era algo muy provechoso. Entonces, uno empezó a participar, a capacitarse, hicimos muchísimo acá en el Hospital Centenario, hemos alcanzado muchos niveles de superación, de tal magnitud que fuimos motivados desde la provincia a capacitar a distintos puntos del país”.Asimismo, valoró que “no solamente estuvimos inmersos dentro del hospital, sino que salimos la sociedad también, a tratar de llevar un mensaje de cómo cuidarse, cómo protegerse, cuáles son las primeras acciones que tienen que tener hasta antes que llegue la ambulancia, y demás”.Sergio comentó que se siente “muy agradecido por las diferentes gestiones, por todos los que elegimos trabajar en el Hospital Centenario, hacer escuela, aprender y que no elegimos irnos a otros lugares, a otra ciudad, a otras provincias, a otros grandes hospitales ni centros privados, sino que elegimos estar acá… para mí es un orgullo, más allá de los aciertos, errores y demás vivencias en todo este lapso”.“Soy un agradecido, en todos mis años de trabajar junto al paciente, y en mis últimos años de trabajar en la gestión. Que es parte también de llevar adelante un área del Hospital Centenario, que hace a la calidad, que hace la superación y a la jerarquización”, recalcó.Además, expresó su gratitud “a todos los que me enseñaron en mi paso, algunos que siguen, otros que no, a personas que me enseñaron tanto, a algunos que han fallecido… me llevó un gran recuerdo también de ellos, que han entregado todo y que por enfermedades y contagios y demás hoy no están con nosotros, así que también quería recordarlos”, sintió.Asimismo, valoró “a todos los actuales trabajadores, que somos un equipo, cada uno tiene una función y lleva adelante la gran bandera del Hospital Centenario”, y mencionó también su agradecimiento “a Dios, porque me ha sostenido, porque ha habido situaciones difíciles… y también quiero poner en alto eso, ese gran agradecimiento a esa compañía que he tenido día a día en mis horas de trabajo”.Finalmente, agradeció “a la Dirección actual, que nos ha apoyado, que nos ha enaltecido en diversas situaciones y nos ha ayudado a salir adelante. En todas las necesidades donde Enfermería necesitaba, fuimos escuchados y fuimos beneficiados también. Así que remarco la importancia del trabajo de gestión, en la que hay profesiones médicos gestores, que eso enaltece también la institución”.Acerca del futuro del Departamento de Enfermería tras su jubilación, Sergio adelantó que “en el Departamento de Enfermería queda un jefe ya preparado, que era de mi equipo de trabajo de supervisores.“Ya conocen la dinámica, siempre trabajando en equipo y llevando adelante esta profesión para poner en alto al Hospital Centenario, en cuanto a la calidad de la atención del usuario”, cerró.