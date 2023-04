Afiliados a PAMI accederán a talleres gratuitos que dictará UADER

Las Unidades de Gestión de PAMI de Paraná y Concordia acordaron la firma de un convenio con la Facultad de Humanidades de UADER en el marco del programa de Universidad para Adultos Mayores Integrados (UPAMI) para que los afiliados accedan a variadas propuestas de cursos y talleres gratuitos.



“Humanidades trata la temática que hace a la vejez saludable en nuestros adultos mayores y la facultad tiene una expansión territorial en toda la provincia y si bien no tiene sede, si tiene egresados en todas las ciudades del interior, lo que nos permitirá desarrollar talleres donde nunca antes habíamos tenido”, comunicó a Elonce el titular de la UGL de Pami en Paraná, Claudio Ledesma. De acuerdo a lo que indicó, habrá talleres muy diversificados y recomendó a los afiliados “que estén atentos al momento en el que se publiquen porque las ofertas serán muy amplias”.



El espacio UPAMI promociona la participación de las personas mayores en el ámbito universitario a partir de distintas propuestas conjuntas con las universidades, en procura del esparcimiento, la mejora en la calidad de vida y el acceso a diferentes saberes y experiencias de sus afiliadas y afiliados. “La sociabilidad de nuestros adultos mayores es importante sobre todo después de la pandemia porque fue la clase etaria que más sufrió”, fundamentó Ledesma.



Por su parte, el responsable de la UGL de Pami en Concordia, Sergio Bertelotti se mostró “agradecido y satisfecho de poder encarar el trabajo conjunto con la facultad porque para el Instituto no solo es importante la atención sanitaria de los adultos mayores, sino también el desarrollo de sus capacidades sociales, para lo cual necesitamos interlocutores y socios”. “Y a través de UPAMI acercamos a la universidad a los adultos mayores y a los adultos mayores a la universidad”, ponderó.



En tanto, la decana de la Facultad de Humanidades de UADER, María Gracia Benedetti, celebró “la oportunidad y el desafío para articular la formación académica y los programas institucionales vinculados a las vejeces con la actualización vinculada a esta población especifica en este gran proyecto UPAMI para acompañar la propuesta a través de la organización de talleres en cada uno de los espacios territoriales que son sede de PAMI”.



Y el diputado nacional por el FdT, Tomás Ledesma, agradeció el esfuerzo de todos para la firma del convenio. “En tiempos difíciles para los argentinos, es fundamental romper con la lógica de esperar que el vecino se acerque al Estado, sino que es el Estado el que debe acercarse a los ciudadanos”, manifestó y puso en valor “el trabajo articulado entre las costas del Paraná y del Uruguay para unir a todos en la pospandemia, porque cuando uno se encuentra más grande en la vida, el hecho de no poder sociabilizar trajo consecuencias complicadas, y por eso estos talleres que vuelven a encontrar y capacitar a nuestros adultos mayores”. (Elonce)