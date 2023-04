Más de 1600 entrerrianos accedieron a anteojos de manera gratuita

Sobre el Programa Mirarnos en la provincia

En el marco del operativo oftalmológico del Programa Mirarnos que se realizó en General Galarza, la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira, y el intendente Fabián Menescardi, compartieron la entrega de anteojos. Hasta hoy, en distintas localidades, se otorgaron 1645 lentes de forma gratuita.La realización de estos operativos en distintos puntos de la provincia, destinados a la población que no tiene cobertura de salud, es posible por la estrategia de articulación entre los ministerios de Desarrollo Social de la Nación y la provincia, y los gobiernos locales. En General Galarza, las y los profesionales realizaron 100 atenciones y se entregaron 140 anteojos.Durante la visita en el operativo, la ministra destacó el compromiso de los equipos nacionales y provinciales: “Esto es un gran aporte para Entre Ríos, es un esfuerzo entre Nación, provincia y municipio para fortalecer la accesibilidad de derechos en nuestras comunidades”, valoró.Paira también agradeció al intendente de la localidad por la logística puesta a disposición del operativo: “Es importante pensar las mejoras y el crecimiento local, no solo en las obras y en lo material que se ve, sino también en el desarrollo humano. Esta actividad forma parte de pensar en lo que las vecinas y vecinos necesitan y de gestionar para poder acercar estas políticas de cuidado. Esto forma parte de las estrategias que impulsa el gobernador Gustavo Bordet, de trabajar en las necesidades de las ciudades grandes pero también de las localidades más pequeñas, para que cada uno se pueda pensar en el lugar donde nace y elige vivir con un proyecto de vida”.Por su parte, Menescardi también reconoció el trabajo conjunto de los ministerios de Nación y provincia: “Son acciones que el municipio no podría realizar, y ellos hacen posible que lleguen los derechos a los pueblos, una oportunidad única muy beneficiosa para los vecinos”.En detalle, el Camión Oftalmológico Mirarnos estuvo en Paraná, Concordia, San José, Concepción del Uruguay, Nogoyá y Galarza, y finaliza su recorrido este miércoles en Gualeguaychú. Hasta hoy se entregaron 1645 anteojos y se realizaron 1550 atenciones oftalmológicas.El Programa Mirarnos, desarrollado por la Secretaría de Abordaje Integral dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, se articula en la provincia a través del Ministerio de Desarrollo Social en coordinación con los gobiernos locales. Consiste en el recorrido de dispositivos móviles que cuentan con equipamiento oftalmológico para que trabajen los profesionales y un taller especializado para producir en el momento los anteojos recetados. Por día se producirán alrededor de 120 anteojos. Esto supone una inversión superior a los 85 millones de pesos.También participaron en el operativo en Galarza, la subsecretaria de Políticas Comunitarias y Territoriales del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, Rosa Silva; la articuladora del Centro de Referencia de Entre Ríos del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, Jimena Osuna, y la directora de Asistencia para la Urgencia, Mara Franchessi, junto a la secretaria de Desarrollo Social municipal, Florencia Otarán, y a la coordinadora del Área de Personas Mayores, Gisela Laborde, entre otras autoridades locales.