Buscan declarar de interés público el aeropuerto de Gualeguaychú

El Poder Ejecutivo de Gualeguaychú, en un trabajo articulado con diferentes instituciones de la ciudad, promueve avanzar con un proyecto de ordenanza que inicie el camino de expropiación del predio y lograr avanzar con las gestiones de fondos para que Gualeguaychú vuelva a tener su aeropuerto operativo. En la actualidad, por falta de obras, el Aeródromo Gualeguaychú se encuentra clausurado por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), luego de las auditorías realizadas en el predio.



Es de destacar que desde el Estado local se realizaron diferentes gestiones en la última década para lograr poner en condiciones las instalaciones del Aeropuerto. El predio es de dominio privado y las tierras fue donadas por el Estado Nacional en 1947 a requerimiento de Aerolíneas Argentinas. La cuestión del dominio es lo que hace imposible realizar las obras necesarias con fondos públicos y que la ciudad pueda cumplir el sueño de tener un aeropuerto en condiciones que potencie el desarrollo productivo, comercial y turístico de la región.



"Compartimos un sueño y vamos a seguir trabajando para conseguirlo", expresó el intendente Martín Piaggio y explicó que en un gran trabajo articulado con diferentes instituciones de la ciudad “seguimos avanzando para organizarnos y lograr que finalmente puedan realizarse las obras que el aeropuerto necesita para ofrecer servicios de calidad".



"Gualeguaychú no para de crecer y necesita tener un aeropuerto, un elemento estratégico para potenciar toda la región del sur de Entre Ríos", destacó.



Para avanzar se ha conformado la mesa de trabajo interinstitucional integrada por la comisión directiva del Aeroclub, la Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú, el Centro de Defensa Comercial, la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos, el Consejo de Seguridad Ciudadana y decenas de instituciones de nuestra ciudad que aportan para que el aeropuerto se encuentro operativo en el corto plazo.



Por la carencia de inversiones ha dejado de ser un aeropuerto de arribo de vuelos comerciales, por su ubicación estratégica cumple un rol fundamental en los operativos de ablación de órganos coordinados por CUCAIER, como así también en los vuelos sanitarios y los relacionados con actividades deportivas y civiles.



Desde la ANAC se informó la realización de una auditoría para conocer exactamente las condiciones de la pista y la factibilidad de su reasfaltado. Seis meses después de esa auditoría, en las que se fueron expuestos 32 puntos a mejorar, nada de eso ha cambiado. No se ha hecho ni siquiera una sola obra para mitigar las críticas condiciones de la pista, lo que motivó la clausura de la pista por parte de la ANAC.



Según consta en el Informe de Inspección del 7/12/2021, “las deficiencias encontradas vulneraban la Seguridad Operacional del AD. En esta oportunidad, en la inspección realizada el 07/03/2023 se destaca que las mismas no fueron mitigadas y que, además, se observa que, por el paso del tiempo, esas condiciones deficientes, se profundizaron. Por estas razones se solicita la Clausura inmediata de todas las Operaciones del AD”.



Antes de llegar a esta situación, entre otras alternativas, la Municipalidad había ofrecido ceder otro predio de las mismas dimensiones (49 hectáreas) al Aeroclub, propuesta que cayó en saco roto luego de que, en febrero de 2020, la Comisión del Aeroclub decidió, de forma unilateral, dar por finalizadas las instancias de trabajo conjunto.



Ante esta situación, por demás compleja, el Municipio, en acuerdo con varias instituciones de la ciudad e integrantes de la mesa de trabajo, y con funcionarios provinciales, es que se inició el trabajo para declarar el aeródromo de interés público sujeto a expropiación.



En este sentido, desde el Concejo Deliberante de Gualeguaychú, fue reflotado el expediente que declara al Aeródromo de utilidad pública, objetivo necesario para la expropiación del que cuenta con el respaldo de la totalidad del cuerpo legislativo.