Productores arroceros entrerrianos participaron de misión comercial a Costa Rica

Durante los días 28 y 29 de marzo, siete empresas del sector arrocero de Entre Ríos participaron de una Misión Comercial Sectorial organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, su Embajada en Costa Rica, y la Dirección General de Comercio Exterior del Gobierno de Entre Ríos.Esta primera misión sectorial comprendió una agenda comercial, con una ronda de negocios el día lunes y visita a un supermercado el día martes; y otra institucional, con reuniones con el Sistema Fitosanitario del Estado, con el Ministerio de Agricultura y Ganadería y de Economía, Industria y Comercio y con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura.Durante el día lunes, las empresas entrerrianas mantuvieron una intensa jornada de ronda de negocios en la que pudieron concretarse más de 90 reuniones con trece importantes importadores de arroz costarricenses. Los mismos se mostraron muy interesados en las variedades de arroz ofrecidas por empresas entrerrianas, en el marco de las oportunidades que surgen luego que Costa Rica decidiera reducir, en agosto de 2022, el arancel de importación del arroz, de un 35 por ciento a un 4 por ciento en el caso de arroz pilado y de 35 por ciento a 3,5 por ciento, para el arroz granza. Cabe destacar que el número de importadores presentes en la ronda configuran más del 50 por ciento del universo importador de arroz de Costa Rica.La misión incluyó también la realización de reuniones itinerantes relacionadas a los intereses del sector exportador de arroz. Es así que el martes por la mañana se realizó una reunión con autoridades y personal técnico del Sistema Fitosanitario del Estado de Costa Rica (SFE). Este organismo público es el encargado de controlar y regular el intercambio comercial de productos agrícolas tanto en la importación, como para la exportación. El equipo del área expuso en el encuentro particularidades del proceso de importación del arroz, así como también, de los requisitos fitosanitarios normativizados en aquel destino.La comitiva también fue recibida por el ministro de Agricultura y Ganadería, Victor Carvajal Porras, y el ministro de Economía, Industria y Comercio, Francisco Gamboa Soto. En el encuentro con las máximas autoridades de las mencionadas carteras, se abordó la situación actual del sector en el país, los desafíos existentes para el 2023 y las oportunidades que existen para el arroz argentino considerado de excelente calidad por los consumidores costarricenses.Finalmente, la agenda institucional concluyó con una reunión en el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). El encuentro, encabezado por su director General, Manuel Otero, permitió conocer, a través de las exposiciones e intercambios con los integrantes de su equipo técnico, las investigaciones y proyectos experimentales que se vienen realizando en varios países de Latinoamérica, para mejorar las modalidades del cultivo de arroz de cara a los desafìos de presenta el cambio climático y las necesidades de lograr mayor productividad con mejores tecnologías aplicadas a los cultivos.Las empresas entrerrianas que participaron de la misión fueron: Carogran S.A., Molino Caupolicán S.A., Cooperativa de Transformación y Comercialización Arroceros Villa Elisa, Cooperativas Agropecuarias Federadas de Entre Ríos Coop. Ltda., El Japonés S.R.L., Paoloni y Cía. S.R.L. y el presidente de la Cámara de Industriales Arroceros de Entre Ríos, Federico Gadea. Las mismas contaron, para su participación, con el apoyo económico del Consejo Federal de Inversiones.El referente de la firma Carogran S.A, molino fundado en 1983 de la localidad de La Clarita del departamento Colón, Sebastián Varela, destacó la oportunidad brindada por la Cancillería Argentina y el gobierno provincial. “Particularmente, siendo la primera vez que estamos explorando el mercado, debo destacar las reuniones que fueron de suma importancia, concretando 13 reuniones con empresas de primer nivel, y con las que a futuro se puede llegar a hacer negocios, teniendo en cuenta que Costa Rica ha eliminado aranceles, lo que nos beneficia, siendo muy importante el mercado. Tengamos en cuenta que allí consumen 55 kg per cápita, contra 8 kg que consumimos en Argentina, lo cual lo hace aún más atrayente. Nuestro arroz es de gran calidad, y en la variedad que nos han solicitado, que es arroz largo fino con hasta un 5 por ciento de partido”.Varela destacó que, si bien la empresa se dedica a comercializar el mercado interno, están en vías de su internacionalización, lo cual muestra que “la participación en la Misión Comercial ha sido una experiencia que será muy productiva en un futuro no tan lejano por los contactos obtenidos”.En tanto, una referente de la empresa El Japonés SRL, firma de San Salvador que conserva la tradición familiar por generaciones, Jacqueline Fleischer, resaltó la organización y predisposición con la que se trabajó. “Las oportunidades que tuvimos con las contrapartes fueron todas con un potencial único en su rubro, siendo Costa Rica un mercado que compra arroz estacionado con mínimo de tres meses, y como aquí estamos comenzando la cosecha, es lo que iremos evaluando al momento de comercializar. Es un nicho muy importante para tener en carpeta, ya que podríamos convertirnos perfectamente en abastecedores para el producto, no sólo por calidad sino también por variedad”.“Nuestra empresa fue con un arroz diferencial al resto, que no es conocido en el mercado. Ellos conocen el arroz fortificado, pero nosotros ofrecimos un nuevo producto, que es un arroz fortificado con agregados de probióticos. El mismo interesó mucho, tanto por la vida sana y natural en donde se inserta, siendo una innovación, entendiendo las contrapartes la importancia del mismo, sumando por éste una mayor calidad de vida. Dejamos abierto el diálogo, por lo que seguramente se cerrarán muchos negocios con Costa Rica, sabiendo además que es un mercado con un potencial importante y ojalá sepamos aprovechar estas oportunidades que se nos brindan”, finalizó Fleischer.Por su parte, la directora de Comercio Exterior de la provincia, Ivana Calafatich, que formó parte de la comitiva comentó: “Costa Rica es un mercado muy importante para el sector arrocero no sólo, por el volumen de consumo de arroz que tiene su población, que es provisto en un 57 por ciento vía importaciones, sino por la calidad que demandan y los vínculos que los importadores locales tienen con los demás países de la región de Centroamérica. La región tiene al arroz como columna vertebral de su dieta y podemos llegar a esos mercados también a través de este país”.En relación a la oportunidad de esta misión, dijo: “Es fundamental que, ante la aparición de una ventaja arancelaria para un producto de nuestra oferta exportable, como este caso sucedió, el Estado articule rápidamente con el sector privado, para marcar presencia en el mercado y aprovechar las oportunidades que también estarán disponibles para otros países con quienes competimos en el mercado del arroz a nivel internacional.”Para finalizar, “quisiera resaltar todo el trabajo previo de inteligencia comercial y gestión de actividades realizado por nuestra Embajada en Costa Rica y la Cancillería Argentina. El trabajo conjunto ha sido fundamental para que las contrapartes locales fueran de calidad y el recibimiento de las autoridades locales y actividades estuviera a la altura de las necesidades de nuestros empresarios y empresarias", concluyó.