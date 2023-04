Iosper llama a "adquirir hábitos de vida para prevenir enfermedades"

Al conmemorarse este 7 de abril el Día mundial de la Salud, el Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), se sumó al lema de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que insta a la promoción de la “Salud para todos”, y el fomento de medidas que permitan afrontar los retos presentes y futuros en materia de salud. El presidente del Directorio Obrero, Fernando Cañete, aclaró que “el éxito debe medirse por el bienestar de las personas y los entornos saludables. Nuestra Obra Social trabaja por y para los afiliados, para sostener el sistema solidario que permite Salud para todos”.El lema del Día Mundial de la Salud en 2023 es "Salud para todos". Este año, la OMS celebrará su 75º aniversario bajo el lema 75 años mejorando la salud pública.En la celebración de esta efeméride, anualmente se escoge un tema basado en las necesidades y sugerencias realizadas por los Estados miembros, tomando en cuenta las áreas de salud prioritarias.En este momento, en que, en todos los rincones del planeta, miles de actividades conmemoran la importancia de la salud, el presidente de Iosper, recordó a sus afiliados y a la población en general, que el Instituto lleva adelante la Campaña de Hábitos Saludables, para promover estrategias sobre hábitos de vida sanos, para el fomento de una alimentación equilibrada, variada y moderada, la práctica regular de la actividad física, y la promoción de entornos saludables.Cañete señaló que la Campaña de Hábitos Saludables, que realiza el organismo desde 2015, tiene una fuerte impronta en la prevención, y destacó que, por eso, el organismo consideró que era imprescindible concientizar, en particular a la población afiliada, y en general, a los entrerrianos, "sobre la importancia de adquirir hábitos de vida para prevenir enfermedades que muchas veces dejan consecuencias irreparables".El funcionario comentó además que "promover estilos de vida saludables como una correcta alimentación, actividad física regular y el manejo del estrés, son algunos de los factores que determinan la salud y longevidad de los individuos" e indicó que, si bien "esto es conocido, pocos son los que logran buenos hábitos de vida. Por eso, esta Campaña es una herramienta vital y necesaria".Cañete explicó que la Obra Social entiende que "promover entornos saludables (lugares de trabajo, universidades, escuelas, entornos urbanos) favorecerá además a la adopción de estilos de vida más saludables"."Buscamos cambiar los hábitos que tienen hoy los entrerrianos. Cambiar costumbres no es fácil y no se puede realizar una transformación de un día para el otro. Por eso, les decimos a los afiliados a Iosper que es necesario establecer relaciones que modifiquen sus hábitos de vida, y en este caso empezamos por la alimentación, el tabaquismo, minutos para realizar algún tipo de actividad física, todas estrategias que son claves para mejorar la salud de la población".Cañete destacó que Iosper busca concientizar sobre la prevención de enfermedades y la promoción de la salud. "Es una campaña educativa. Cuando no hay recursos hay que reasignar los existentes, y para eso hay que potenciar las campañas de prevención. Esta es una de ellas. Arrancamos en 2015 y seguimos con más fuerza en 2023", indicó.