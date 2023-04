Realizaron colecta e inscribieron al registro de donantes de médula ósea

En el marco del festejo de los 20 años del Registro Nacional de Donantes de Médula Ósea, se llevó a cabo una colecta de sangre de posibles donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH) y actividades culturales, este miércoles en el predio de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, en Oro Verde.“La Universidad es el ámbito propicio para esta conmemoración que le da a miles de argentinos la posibilidad de tener una segunda oportunidad de vida gracias al trasplante de médula”, ponderó aMariana Ramírez del Centro Único Coordinador de Ablaciones e Implantes de Entre Ríos (CUCAIER).“Se realiza la inscripción de la intención para ser un posible donante de médula al registro que ya tiene 20 años en Argentina y que rige a nivel mundial con más de 40 millones de donantes voluntarios en el mundo”, fundamentó la vocera del CUCAIER.En ese sentido, destacó que la inscripción al registro de donantes de médula ósea “es para brindarle una segunda oportunidad a quien necesita un trasplante y no tiene un compatible en la familia para que pueda recurrir a esta gran cantidad de posibles donantes de una manera muy sencilla: a través de una máquina que se llama diaforesis, parecida a una donación de sangre, para poder salvarle la vida a una persona”.La inscripción para ser donante voluntario de médula ósea también se realiza durante las colectas externas de sangre que organizan los bancos de los hospitales San Martín y San Roque. “Los mayores de 18 años y menores de 40 deben completar una planilla con sus datos de contacto y someterse a una toma de muestra para saber el dato genético de esa persona y así queda inscripto; en caso que alguien en el mundo necesite de un trasplante y sea compatible, se convoca a la persona y se procede a la donación”, especificó Ramírez.En la oportunidad, Rocío Jacob del Centro de Estudiantes, comentó que de la actividad participaron estudiantes universitarios, docentes y no docentes. “Son los mismos alumnos los que nos piden que organicemos dos colectas de sangre por año. De hecho, una chica nos contó que no se tatúa para siempre estar disponible para donar sangre”, sostuvo.