Davico: "Los argentinos estamos en deuda con los Héroes de Malvinas"

Foto 1/2 Foto 2/2

"Los argentinos estamos en deuda con los Héroes de Malvinas. No podemos olvidarnos de ellos" aseguró.

La vigilia comenzó algunos minutos después de las 21, con la ofrenda floral y posterior bendición del monumento en honor a los caídos y ex combatientes de la guerra en el Atlántico Sur, ubicada en la plaza que le rinde su homenaje en Pueblo Belgrano.



La velada continúo con la palabra de Nora Dimotta, hermana del Sargento Raúl Dimotta, héroe de Malvinas caído en combate, quién valorizo a los ex combatientes y caídos durante la guerra. "No se juega la vida por algo no amado. Ellos se jugaron la vida por la Patria. Todos y cada uno de ellos ofrendaron su vida. El azar de la guerra eligió a algunos y dejó a otros vivos. Ellos escribieron la historia con su propia sangre. Hoy, gracias a ellos, todos somos Malvinas" sentenció. Luego los veteranos presentes repasaron su historia ligada a la Guerra y llamaron al pueblo a recordar siempre a los Héroes de Malvinas, principalmente en el día a día.



Davico comenzó su alocución con una reflexión sobre Malvinas en los tiempos actuales, para luego reflexionar sobre los ex combatientes, veteranos y caídos en la guerra. "No nos podemos olvidar de los 649 héroes que quedaron en Malvinas, de sus familiares y de los héroes que volvieron y hoy luchan por ser escuchados en su país" aseguró el mandatario, para luego continuar; "Malvinas debe hacernos reflexionar sobre el valor de la vida y la importancia de construir y promover el diálogo para abrir caminos que lleven al entendimiento de los pueblos”.



La emotividad de la noche fue en aumento y alcanzó su pico con las intervenciones artísticas del ballet Cadencia, que puso en escena una interpretación de los días en Malvinas, y la inconfundible voz de Ornella Taffarel, que emocionó a los presentes con un repertorio de canciones que atravesaron la historia de la guerra.



Cumplidos los primeros segundos del 2 de abril, la carpa instalada en la plaza que hace honor a los Héroes de Malvinas entonó con fuerza el Himno Nacional Argentino y la Marcha de Malvinas para cerrar una vigilia cargada de emoción.