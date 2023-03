Pueblo Belgrano se prepara para homenajear a los Héroes de Malvinas

La vigilia contará con entrega de distinciones, palabras alusivas e intervenciones artísticas.

La tradicional vigilia de los ex combatientes y familiares de caídos en Malvinas se realizará por segundo año consecutivo en la plaza “Héroes de Malvinas”, la propuesta contará con la presencia de ex combatientes, familiares de caídos, fuerzas armadas, fuerzas de seguridad y autoridades políticas.



Durante el acto protocolar, el intendente Mauricio Davico y ex combatientes de Pueblo Belgrano y Gualeguaychú brindarán palabras conmemorativas en la búsqueda de reafirmar el compromiso de recordar y honrar a los héroes de Malvinas a 41 años del inicio de la guerra en el Atlántico Sur.



La jornada contará con la intervención artística del Ballet “Cadencia” conformado por más de 10 bailarines que ofrecerán un homenaje a los héroes, transmitiendo a través de la música y la danza, algunas de sus vivencias, expresando y reviviendo lo ocurrido durante la Guerra de Malvinas. Además el cierre musical estará a cargo de Ornella Taffarel, con una propuesta que pretende recorrer melodías que enaltecen a ex combatientes y caídos en la Guerra.



Cabe recordar que a través de la Ordenanza Nº 013/2021, Pueblo Belgrano reconoció como “Ciudadanos Ilustres y Héroes de la Patria” a los veteranos de guerra nativos y/o residentes en Pueblo Belgrano y como “Amigos Ilustres y Héroes de la Patria” a aquellos que residen en el departamento Gualeguaychú.



La vigilia se extenderá hasta las 0 del domingo 2, momento en el que se entonarán las estrofas del Himno Nacional y la Marcha a Malvinas.