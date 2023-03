AGMER Uruguay exige a la UADER “devolver cargos docentes” al histórico colegio

Este miércoles se realizó en el Colegio del Uruguay J J Urquiza una nueva jornada de asambleas “para visibilizar la situación, ante el silencio y la falta de respuestas por parte de las autoridades la Facultad de Ciencia y Tecnología y el Rectorado de la Uader”. La protesta fue llevada a cabo por integrantes de AGMER Uruguay, quienes exigieron “que Uader devuelva los cargos docentes al histórico colegio”.“El Rector Luciano Filipuzzi y la Decana de la Facultad de Ciencia y Tecnología Daniela Dans son los responsables de dar respuestas a estas demandas y nunca lo han hecho, ante la grave situación que se viene planteando desde 2019 a la fecha, debido a que en tres cargos de preceptor no se han cubierto los interinatos o se han hecho con horas cátedra”, denunció la Seccional Uruguay de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer).Apuntó que “el Colegio histórico tiene su planta funcional y laboral desde hace muchos años, y su estructura de cargos no ha variado ni mucho menos acrecentado desde su traspaso a la Uader, por lo cual si hay una sobre ejecución de presupuesto de la Universidad - como plantean algunas autoridades-, la misma no está en el Colegio del Uruguay. Por el contrario, a lo largo de la historia del Colegio dentro de Uader ha perdido distintos proyectos para sus estudiantes por falta de presupuesto”.“Hoy continúan estudiantes del turno mañana y noche sin preceptor y las autoridades de Uader parece no importarles, mostrando un desprecio por la Educación Secundaria y por los 173 años de historia del Colegio del Uruguay Justo José de Urquiza”, cuestionó el gremio.