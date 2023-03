La Fundación Iapser entregó aportes para reparar el órgano de la Catedral

Foto 1/2 Foto 2/2

"El espíritu de la Fundación Iapser es la preservación, la capacitación, la educación y el cuidado de la historia de nuestra provincia, y es muy importante que la catedral de la capital de la provincia, esté en condiciones para que los ciudadanos de Paraná y la provincia puedan disfrutarlo", remarcó Ávila durante la recorrida que hizo junto al titular de Iapser Seguros, Tomás Proske, para apreciar la puesta en valor del órgano tubular de origen alemán que data de principio del siglo XX.



"Tras escuchar que el órgano de la catedral de Paraná no estaba funcionando, desde las Fundación Iapser tuvimos la iniciativa de aportar los fondos necesarios para poner en el valor dicho instrumento. Nos comprometimos a que funcionara antes de Semana Santa y para ello se convocó a profesionales especializados desde Buenos Aires para restaurar y recuperar", detalló.



En ese marco, indicó que durante la visita se pudo “apreciar la primera etapa de los trabajos, que continuará en un segundo tramo a partir del 11 de abril hasta fin de ese mes para concluir la conservación y puesta en valor ".



Al igual que el Gobierno de Entre Ríos lleva adelante la recuperación del patrimonio entrerriano como "la puesta en valor de la cúpula de Casa de Gobierno, con el funcionamiento del reloj, van a ser un anexo del Museo Casa de Gobierno, como atractivos turísticos para los entrerrianos", adelantó.



"Lo mismo se está haciendo con el emblema que es la Catedral de la ciudad de Paraná. Queremos generar este espíritu de poner en valor los edificios y espacios arquitectónicos e históricos para que puedan ser disfrutados por todos los ciudadanos de Paraná y la provincia", remarcó la presidente de la Fundación Iapser.



Acompañamiento

A su vez, el presidente del Iapser, Tomás Proske, dijo que "esta es una de las iniciativas que presentó la presidenta de la Fundación Iapser, y desde Iapser Seguros estamos muy contentos acompañandola. En este caso, la puesta en valor del órgano de la catedral de la ciudad de Paraná. Estará arreglado para fin de mes, y funcionando para las próximas Pascuas", informó.



Un tesoro

En tanto, el vicario de la Catedral de Paraná, Ricardo Vera, también destacó la restauración y puesta en valor porque "el órgano es parte de la liturgia y hace al sentir de una liturgia que está animada y acompañada".



Dicho esto, sostuvo que "la música une, y en consonancia con lo dicho anteriormente, a muchos turistas que vienen -quizás no son católicos o religiosos-, les gusta el arte y la buena música, y pasan cuando se celebra la misas a disfrutar del órgano, la liturgia como se celebra, el ambiente y el espacio como está diseñado. Es un tesoro el que tenemos implantado en la ciudad de Paraná", insistió.



Liturgia y arte

Por su parte, el organista Jorge Enrique Beades detalló que "poner en valor este órgano significa que pueda seguir funcionando tal cual fue ideado e instalado en 1905" e indicó que "desde entonces se lo ha tratado de mantener al punto que creo que es uno de los pocos órganos del país que nunca ha estado sin funcionar".



En cuanto a la necesidad de reparación, Beades explicó que "está funcionando a medias porque faltan registros, filas de voces para que el instrumento pueda sonar en plenitud, y le falta fundamentalmente una profunda y total afinación que es algo que no se hace desde hace mucho tiempo porque se hemos perdido el organero que durante décadas lo cuidó dado que por razone de edad ya no lo puede cuidar".



En ese sentido, precisó que profesionales de Buenos Aires "se harán cargo de lo más importante que todavía resta hacer. Es decir, arreglar los pequeños problemas neumáticos que todavía pueden existir, y fundamentalmente la parte electromecánica, electrónica y de electroimanes que es lo que está fallando".



"El órgano no sólo sirve para lo principal y fundamental que es la función litúrgica, sino también que sirve como instrumento de conciertos. Los templos se han transformado también en salas de concierto, y hemos tenido en Paraná la dicha de contar con destacadísimos organistas del mundo entero que han venido a dar conciertos. Una vez que esté en condiciones, nuevamente podremos ponerlo a disposición de los que quieren ofrece su arte", adelantó. El órgano Desde 1905 este órgano está presente en la Catedral de Paraná. El instrumento fue bendecido e inaugurado por el obispo de Paraná, monseñor Rosendo de Lastra y Gordillo el 31 de marzo de 1906 y pasó a constituirse en un bien cultural muy grande para la ciudad y la provincia.



En el transcurso de los años tuvo algunos mantenimientos, pero actualmente necesitaba de una urgente reparación ya que había dejado de emitir sonidos, lo cual demanda un importante inversión, por lo cual el Arzobispado había iniciado una campaña para recaudar los fondos necesarios.



En ese marco, a través de un convenio con el Arzobispado, la Fundación Iapser, a través de su presidenta Mariel Ávila, resolvió hacer el aporte necesario para su reparación.



El arreglo demandará unos 15 días y se debe realizar en la Catedral. Estará a cargo de la firma Organería Argentina, integrada por un ingeniero especializado.