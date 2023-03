Fernando Caviglia presentó "Convicciones", libro que recoge su andar de vida

Sobre el libro

El contador Fernando Caviglia presentó su libro “Convicciones”, este jueves en Paraná, en el espacio político y social Acciona tu Identidad. La obra recoge sus experiencias de vida, de militancia y de trabajo por el desarrollo empresarial de la provincia de Entre Ríos.“En la Semana de la Memoria, pusimos en la agenda la presentación del libro en la que relato mi historia de vida”, expresó Caviglia a. Y agregó: “No considero un hecho heroico el estar preso, sino una circunstancia de la vida que me tocó a mí y a otras personas le tocaron otras cosas como vivir aterrorizados”.“Una noche me buscan de la casa de mis padres y me llevan al Batallón de Comunicaciones del Ejército de Paraná, para mi familia estuve desaparecido durante tres meses, hasta que me pasan a la cárcel”, rememoró Caviglia y sumó: “Nos someten un consejo de guerra y cuando nos condenan nos llevan a la cárcel de Sierra Chica, a la cárcel de La Plata y por último a Rawson, en el sur, donde estuve dos años preso en el pabellón 11". "Me decían que iba a salir muerto o loco, porque nos hacían un trabajo psicológico de destrucción de la persona”, contó.Para finalizar, el autor de Convicciones remarcó: “Es una satisfacción que muchos jóvenes estén escuchando este testimonio. Hay que transmitir a las nuevas generaciones todo lo que se ha vivido para que esto nunca más vuelva a ocurrir”.Fernando se encuentra situado entre sus experiencias y el esfuerzo descomunal por dar sentido a lo vivido, y es por ello que surge, casi como una consecuencia, este libro donde interpreta su historia personal y la traduce en un relato de vida.Aquí, el quién de la acción, se encuentra desdoblado en dos personajes; el suyo, y el de Freddy Tobillo, un joven de 27 años, aficionado a la náutica como él, quien respetuosamente lo acompaña en este proceso de soltar las palabras y ponerlas al alcance de la comunidad lectora.El diálogo ficticio entre estas dos voces nos permite acercarnos a Fernando y su devenir, a comprender su fuerza para enfrentar la barbarie, el horror, la pérdida de la libertad, y a admirar esa capacidad para transformarse todas las veces que sean necesarias.En este recorrido que empieza en su infancia y llega hasta la actualidad, en una etapa inicial podemos sentir la temprana influencia paternal en su identificación con el mundo empresarial; también podemos acercarnos a su vinculación con la Iglesia –en particular con monseñor Karlic, de quien luego se distancia – y a la influencia que tuvo en su primera infancia el radicalismo. Más tarde, sobrevendrá la impronta de su tía abuela María Carmen Caviglia para conducir su corazón a Perón y a Evita. En esta época, una frase de su madre: “se los llevan hijo, por ser peronistas”, lo marcará a fuego.Luego, le sigue conjugar la alegría con el compromiso social en El Sótano, la militancia barrial y sindical, su participación en el “Luche y vuelve” y en la gloriosa JP, la masacre de Ezeiza y la intensidad de esos tiempos revueltos donde a muchos nos gobernaba una lealtad incondicional con el proyecto político de nuestro líder Juan Domingo Perón (lealtad que, demás está decir, nos acompañará hasta el fin de nuestros días).Después vinieron Cámpora, Perón, Isabel y la más cruel dictadura cívico militar de la historia argentina. Aquí en particular se detiene Fernando, y sin ánimos de enmascarar su relato en una prosa heroica, nos narra las duras peripecias que debió soportar durante esta época tan sanguinaria, que van desde la noche del 16 de agosto de 1976 (cuando lo chuparon frente a 17 testigos), esa primera etapa de vejámenes en los cuarteles, en la cárcel y luego en el Batallón de Comunicaciones, todos en Paraná; luego continúa en Sierra Chica y su estadía en el pabellón 11, el traslado a la cárcel de La Plata y luego a la cárcel de Rawson, hasta el viaje de vuelta y el reencuentro con su querido río Paraná, la familia, los amigos y las llaves unidas por la cinta roja.Allí su relato cambia y nos habla de la libertad, de lo que implicó la salida de la cárcel de Paraná, construir un proyecto de vida, el restaurante Fetucchini, recibirse de contador, casarse y tener a Felicitas, Eloísa y Augusto, trabajar por el retorno del peronismo al poder, ocupar cargos públicos, viajar y conocer el mundo; en fin, vivir la vida en democracia.Cuestiones clave que el autor va planteando en su libro son los dilemas de conjugar los puntos de vista del mundo empresarial con el mundo de la política, de comprender y aceptar los errores cometidos en el pasado, de pensar cómo transformar el mundo y de cómo ese mundo necesita del diálogo y del consenso colectivo para poder desarrollarse y crecer.Y así llega Fernando a estos nuevos tiempos, mientras sigue manteniendo intactas sus dotes de buen conversador y su alegría, su capacidad de adaptación a distintos entornos y situaciones, su predisposición al intercambio de posiciones, su compromiso con los derechos humanos y su incondicional amor al río Paraná.Ha sido un honor realizar el prólogo de este libro y recomiendo su lectura. Por el modo como está escrito, sencillo, accesible, será una buena guía para que nuevas y viejas generaciones se asomen al mundo del autor.