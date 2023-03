Aspasid conmemoró el Día Mundial del Síndrome de Down con diferentes actividades

Este 21 de marzo se celebra un nuevo Día Mundial del Síndrome de Down. Por eso mismo integrantes de la Asociación Paranaense de Síndrome de Down (Aspasid) Junior, se manifestaron ay contaron las actividades que están desarrollando y los proyectos que están pendientes. La entidad nació a fines de 2022, como un brazo para niños de hasta 10 años de Aspasid, fundada en 1995.Paola Sattler, referente de la asociación dijo aque “tenemos muchos talleres, ya tuvimos uno que fue el de musico terapia, próximamente el de baúles andariegos que se trata de lectura diversas para cada edad"."Tenemos muchos desafíos y con ganas de seguir trabajando; un grupo de madres que nos acompañamos y hacemos que esto salga adelante por nuestros hijos”.En tanto, otra mamá que integra la asociación comentó que “hace unos años se armó un grupo de WhatsApp de cinco madres y hoy somos más de 80 familias y en crecimiento”.“Estamos muy contentos de compartir el espacio y ansiosos de poder conocernos, porque terminamos siendo un grupo super grande y todos aun no nos conocemos”, expresó otra mujer.Por su parte, otra mamá indicó: “Para aquellas familias que todavía no se hayan acercado a Aspasid, que sepan que nosotros estamos desde el momento en el reciben el diagnostico, cuentan con nuestro acompañamiento. Somos mamás que ya atravesamos la situación, entonces brindamos nuestro apoyo”.Para los interesados en sumarse, la organización se reúne todo los martes y jueves desde las 17:30 a las 18:30, o se pueden comunicar al 154381486.