Refuerzan las fumigaciones en zona donde se detectaron casos de dengue

La Municipalidad de Paraná reforzó el bloqueo en el centro, donde la semana pasada se registró un caso de dengue autóctono. En esta oportunidad, se inspeccionaron y fumigaron viviendas de calle Salta.“Se trata de un refuerzo porque en las últimas manzanas hubo varios casos de dengue”, dijo la subsecretaria de Salud, Silvina Saavedra, a Elonce al recordar que algunos de los casos fueron confirmados por nexo entre familiares contagiados.En esta oportunidad, la epidemióloga aseguró que días atrás ya habían realizado acciones en esa cuadra, pero hubo casos en que los vecinos no les permitieron ingresar al domicilio.En este sentido, recomendó que “las plantas con agua son el criadero de mosquitos por excelencia, es por ello que es necesario tenerlas en tierra o arena”. Además, aclaró que es necesario revisar que no haya recipientes con agua y luego hacen la fumigación.En cuanto a la sintomatología, detalló que “puede no haber fiebre, hay dolor en el cuerpo, fatiga, diarrea, dolor de cabeza predominante”.Asimismo, señaló “la lluvia renueva el ciclo del mosquito es por ello que es necesario prevenirlo a través de acciones cotidianas como eliminar los recipientes que pueden generar agua”.