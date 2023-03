Se realizó un curso de RCP y primero auxilios este sábado en Pananá

Dictaron un curso de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) este sábado en la sede de Fundade, en Paraná.Juan Carlos Longstaff, instructor de emergencias médicas de PAS capacitaciones, contó aque “Hubo una muy buena convocatoria, hay mucho interés de parte de la comunidad paranaense”.En la capacitación se, manifestó.En este sentido, Longstaff explicó cuales son las primeras maniobras que se desarrollan: “Protegernos nosotros mismos, no solo mantener la calma, sino estar en paz”, y agregó que “tenemos que usar guantes, barbijo, ver que no haya ningún peligro, alertar a los servicios de emergencias al 107 o al 911 y socorrer a la víctima”.“La manera de socorrer va a depender de la situación; si hay una situación de paro cardíaco tenemos que hacer RCP, que son compresiones fuertes y rápidas en el pecho, con el objetivo de mantener la sangre circulando”, explicó.En esta línea, Longstaff indicó que “hay un viejo mito de que, con el RCP va a volver a la vida la persona. Esto no es así, la persona va a mantener sus signos vitales y va a seguir circulando sangre por su cuerpo”.Por otro lado, “en el caso de una fractura, hay que tratar de inmovilizarla; cuando se trata de quemadura hay que enfriarla, no aplicar hielo, tampoco cremas, solo tirar agua”.En cuanto a la dinámica del curso, Aranza Luquesi, Licenciada en Terapia Ocupacional, expresó: “El curso dura tres horas y tenemos una hora y media de la teoría, hacemos un recreo y después vamos a la parte de práctica”.“Trabajamos en el reconocimiento de un accidente cerebro vascular, cómo actuar en situaciones así, cómo tratar de tranquilizar a la persona que está atravesando esta situación y qué podemos hacer nosotros para asistir a la persona. Son situaciones de urgencia y es importante que la persona esté capacitada para actuar y poder ayudar a más personas”, indicó Luquesi.