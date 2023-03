Trabajarán en la reglamentación de la ley de recetas electrónicas o digitales

En función de continuar trabajando de forma articulada para la futura implementación de la receta electrónica en la provincia, este martes autoridades del Ministerio de Salud recibieron a referentes del Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos (Cofaer).



En la reunión se analizó en profundidad la normativa que a nivel nacional y provincial ha sido dictada recientemente como reglamentación a la Ley 27.553, ratificando lo allí indicado en cuanto a que los organismos de salud pública “son los responsables de la fiscalización de los sistemas de recetas electrónicas o digitales y de los sistemas de plataformas de teleasistencia en salud”, y que deben “garantizar la custodia de las bases de datos de asistencia profesional virtual, prescripción, dispensación y archivo”.



A partir de ello y a los efectos de avanzar en la posibilidad de permitir el registro de profesionales y plataformas que pretendan implementar tal modernización, es que se dispuso la creación de una comisión de estudio conformada por el Ministerio de Salud, el Iosper y el Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos, que deberá analizar y proponer acciones concretas para que las plataformas de recetas digitales o electrónicas puedan operar dentro de la legalidad y con la expresa autorización de la autoridad de aplicación.



En esta línea, se destacó que resulta de fundamental importancia asegurar la integralidad y pertenencia del instrumento electrónico o digital al médico prescriptor, no sólo en su autoría sino también en la competencia del mismo, a los efectos de evitar fraudes e ilícitos, los que son fáciles de concretar si no existe un correcto y eficiente control de la autoridad sanitaria.



Tras el encuentro, el subsecretario de Redes Integradas de Servicios de Salud, Marcos Bachetti, precisó: “Se convocó esta reunión en el marco de cumplimentar con lo establecido en la Ley Provincial Nº 10.977, por la cual nuestra provincia adhiere a la Ley Nacional Nº 27.553 de Teleasistencia y Recetas Electrónicas o Digitales, y en la cual se establece al Ministerio de Salud de la provincia como autoridad de aplicación”.



Bachetti agregó: “Es un tema que tenemos en agenda, por el cual ya hemos mantenido otras audiencias con el Cofaer y venimos trabajando en conjunto hace ya un par de meses, pero lo distintivo de este encuentro fue que se sentaron las bases para conformar la comisión para elaborar la reglamentación de la ley”.



Por su parte, el presidente del Cofaer, Emilio Irigoiti, valoró: “El balance es muy positivo, nos hemos reunido con el Ministerio de Salud, que nos ha invitado a trabajar sobre la receta electrónica. Creo que es una apertura interesante, estamos tratando de llevar adelante esto que es nuevo y tan complejo, que creemos que puede ayudar mucho a todo el sistema sanitario, y me parece que vamos a ir por buen camino para llevarlo a cabo”.



“Se está conformando la comisión, estamos muy contentos porque nos parece muy importante que nos dejen participar; y de aquí en más es cuestión de trabajar, por lo cual estaremos desarrollando reuniones cada semana hasta que lleguemos a buen puerto con esto”, concluyó Irigoiti. Presencias Por la cartera de Salud participaron, además, la directora de Prestaciones, Karina Muñoz; el jefe del Departamento Integral del Medicamento, Jorge Brignoli; y la directora de Planificación del Primer Nivel de Atención, María Eva Famín.



En tanto que de parte del Cofaer también asistieron su tesorero y el asesor legal de la entidad, Roberto Aranguren y Roberto Lerena respectivamente. Acerca de las normas analizadas En el caso de la Ley Nacional Nº 27.553 de Recetas Electrónicas o Digitales, la norma tiene por objeto permitir que la prescripción y dispensa de medicamentos, y toda otra indicación, puedan ser elaboradas y firmadas a través de firmas electrónicas o digitales, en recetas electrónicas o digitales, además de las recetas en papel con firma manuscrita que continúan en plena vigencia.



En este marco, mediante la resolución 305/2023, la cartera sanitaria nacional definió el inicio del proceso de inscripción que deberán realizar las plataformas y sistemas de receta electrónica o digital y de teleasistencia, que se realizará hasta el 31 de diciembre de 2023, en articulación con el registro que se defina en cada jurisdicción conforme lo determine su regulación.



Asimismo, se estableció que a partir de marzo de 2024 se dará inicio al proceso de aprobación de las plataformas que se hayan inscripto.



Por su parte, la Ley Provincial Nº 10.977 determina que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Salud de la provincia, y es quien tiene que arbitrar los mecanismos necesarios para la implementación de la teleasistencia y las recetas electrónicas o digitales en todo el territorio provincial.