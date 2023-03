Presentaron el film “Las Delicias” en la Facultad de Ciencias de la Educación

Sobre el film

La Facultad de Ciencias de la Educación proyectó la película «Las Delicias», un retrato de la escuela e internado homónimo, dirigida por el cineasta Eduardo Crespo. La proyección, que se realizó en el marco de las actividades del Curso de Ambientación a la Vida Universitaria (CAVU) destinado a ingresantes, contó con la presencia de Crespo así como de estudiantes y docentes que participaron de la filmación.En este sentido, Candela San Román , coordinadora de la carrera de Ciencias de la Educación, remarcó a Elonce “la importancia que tiene esta producción como documental y archivo para la historia de las escuelas agrotécnicas en general de Entre Ríos y en particular de la escuela agrotécnica Las Delicias”.Por su parte, Crespo agradeció la proyección en la facultad y expresó: “Estuvo muy bueno el debate que se armó acerca de la educación y de cómo es la dinámica en estas instituciones rurales, donde los chicos tienen actividades del agro aparte de las materias que tienen en el secundario”.“Lo que cuenta la película es cómo conviven los chicos que se quedan a vivir en el internado de la escuela y finalmente las reflexiones que surgieron hoy, fueron muy lindas”, indicó.El film se presentó en varios festivales alrededor del mundo y el año pasado en el FICER. “Es una película muy pequeña y particular, de un lugar que nosotros conocemos mucho porque la escuela es muy famosa en la región, pero en otras partes del país no se conoce tanto y que la película tenga esa trascendencia es porque hay algo muy lindo y particular”, indicó Crespo.En este sentido, Crespo manifestó que este miércoles será la primera vez que la película se presenta en la escuela Las Delicias. “Durante la mañana se va a presentar para los alumnos y a las 20 hs se va a hacer una función al aire libre para los ex alumnos”.

En el internado de la escuela agrotécnica Las Delicias, en el campo entrerriano, conviven más de cien niños. Durante el año, además de las materias obligatorias, aprenden actividades agrícolas. Una doctora y otros miembros del personal de la escuela escuchan los problemas cotidianos: malas conductas, problemas físicos y el deseo de volver a sus hogares. En esa escuela vivirán el fin de su niñez y el comienzo de su juventud.