Fundación Crisálida quiere recuperar un espacio ocupado por hospital San Roque

La ministra de Salud de Entre Ríos, Sonia Velázquez, acompañada por el director del hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, Germán Hirigoyen, recibió a miembros de la fundación Crisálida, que se dedica a acompañar a niños y adolescentes con diagnóstico de tumores sólidos.Durante la reunión, Crisálida planteó a la ministra la necesidad de recuperar un espacio, ubicado en el predio de la fundación (calle San Luis 465 en Paraná), que actualmente es ocupado por el hospital San Roque como archivo. En tal sentido, se resolvió avanzar a través de un acta acuerdo mediante el cual se estima fijar plazos aproximados para realizar la entrega (a mediano y largo plazo) el cual, en principio, se firmaría en el transcurso del corriente mes.En la oportunidad, Velázquez manifestó su compromiso de entregar oportunamente dicho lugar a la fundación y, en esta línea, afirmó: “Como Ministerio estamos dispuestos a colaborar en lo que sea necesario y nos interesa constituir estas redes inter-institucionales. Siempre es bueno acompañarse de procesos, de miradas que tengan las organizaciones. Crisálida ha construido una historia sobre la base del dolor y el duelo, que han transformado en esperanza, y eso es lo que importa y debemos rescatar”.Asimismo, la ministra destacó “el principio de solidaridad de la fundación” y celebró la instancia, la cual calificó como “un momento para poder reencontrarnos y acompañarnos”.En tanto, el director del hospital San Roque, Germán Hirigoyen, comentó que ya se está trabajando para desocupar una parte del archivo, cercana a donde funciona Crisálida, aunque se realiza un trabajo cuidadoso debido a la documentación que allí se encuentra. No obstante, agregó que luego avanzaran con la segunda parte, que está ubicada en proximidades del nosocomio.Por otro lado, y tras concretarse el encuentro, la presidenta de la fundación, Laura Petrucci, indicó: “El objetivo principal era hablar con la ministra y aunar esfuerzos para que los niños, niñas y adolescentes enfermos de cáncer puedan acceder a una mejor calidad de vida y que aquellos que deban viajar a Buenos Aires a tratarse los tumores sólidos puedan tener un acompañamiento de la Casa de Entre Ríos”.Además, señaló: “Nos vamos contentos porque también se nos ha manifestado que se está conformando una red para trabajar la ley de Oncopediatría, algo muy importante porque las familias tienen necesidades que no están cubiertas por el Estado y nosotros no contamos con todos los recursos”. Para finalizar, agradeció al Ministerio de Salud por los dos subsidios que serán otorgados a pacientes oncológicos que deben colocarse una prótesis ocular a causa de un retinoblastoma.Cabe mencionar que Crisálida es una fundación de Oncología y Cuidados Paliativos que nació en 2008 y se dedica a acompañar a niños y niñas con tumores sólidos que deben atenderse en Buenos Aires, y a adolescentes que realizan su tratamiento en el hospital San Martín de Paraná. Actualmente, asisten a 20 personas. Del encuentro también formó parte la vicepresidenta de la fundación, Laura Temporetti.