La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos se presentará en la Vieja Usina

Por radio

Acerca de Antonio Formaro

Cabe destacar que esta temporada de conciertos del año 2023 es el 75° de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos (OSER). Institución pionera en el Litoral argentino, creada el 30 de junio de 1948 como Orquesta Sinfónica del Conservatorio Provincial de Música y Arte Escénico.En la ocasión se ofrecerán en Paraná obras pertenecientes a L. V. Beethoven, Sinfonía N° 8 Op. 93; y a Joannes Brahms, Concierto para Piano y Orquesta N° 2 Op. 83.Organiza: Secretaría de Cultura del Gobierno de Entre Ríos.El concierto comenzará a las 20.30 y se transmitirá en vivo por AM 1260 LT 14 Radio Nacional General Urquiza y por Diputados Radio www.hcder.gov.ar Antonio Formaro, ganador del Premio Konex 2009-2019 en la categoría Mejor pianista, es considerado "uno de los mejores pianistas argentinos" (Buenos Aires Herald - P.Bardin) y un "pianista de extraordinario talento" (Lazar Berman). Se ha consolidado en su carrera tanto por su brillantez técnica y profundidad interpretativa, como por su extraordinaria formación musical, que le valió la obtención del título "Doctor en música" por la Universidad Católica Argentina en la especialidad de musicología e interpretación por su tesis doctoral sobre la obra para piano de Mendelssohn, lo cual lo posiciona de manera singular entre los pianistas latinoamericanos. Su autoridad sobre la obra de este compositor fue reconocida por la Mendelssohn-Gesellschaft en Berlín, de la cual fue nombrado miembro en 2017.Desde su debut en el Teatro Colón de Buenos Aires a los 17 años y su primer gira internacional en 1999, el maestro Formaro es solista de las orquestas más importantes de la Argentina, Latinoamérica y varias Europeas, brindando además recitales en las salas de mayor prestigio con críticas elogiosas que lo han llevado a debutar en la mítica Gewandhaus de Leipzig (Alemania) a una fines de 2015. Desde allí sus presentaciones en dicha sala, el Festival Pianístico de Bologna, Mendelssohn-Saal de Berlin, la Philarmionie Hradec Kralove de República Checa y la Academy Saint Martin in the Fields de Londres y el Konzerthaus de Viena en Julio del 2018 donde actuó nuevamente en el 2019 cuando se embarcó en su gira de conciertos solista y con orquesta más extensa en el viejo continente, con su primer actuación ante la Berliner Synphoniker (Concierto op.54 de Schumann) , el Festival Clara Schumann de Zwikau (Alemania) y la actuación en el Festival delle Nazioni de Roma, entre otros compromisos en París y Viena y Alemania.Los inicios del 2020 marcaron su debut como concertista en los Estados Unidos en el Westminister Hall de Princeton University (New Jersey) y en Canadá, donde también pudo desempeñarse como docente invitado para disertar sobre la interpretación de la música del período romántico, habiendo ya sido convocado para repetir los ciclos en el 2021.Desde 2016 Formaro recorre la Argentina en el marco del proyecto “Las huellas del piano” el cual fue declarado de interés por el Ministerio de Cultura de la Nación, e incluye la realización de un documental sobre las giras que desde comienzos de siglo XX han realizado grandes pianistas por los pianos, salas y asociaciones musicales de todo el país.Nacido en Wilde, provincia de Buenos Aires, el maestro Formaro se formó con Perla Brúgola y Manuel Rego siendo este maestro quien dejó una profunda influencia en su formación. El maestro Formaro realizó su perfeccionamiento en Europa con el maestro Lazar Berman (Rusia), tras lo cual fue premiado en el XI Concurso Pazailiz de Lituania.Sus avales académicos incluyen también los títulos de Profesor Superior de Piano del Conservatorio Nacional “López Buchardo” y Licenciado en Composición de la Facultad de Artes y Ciencias Musicales de la UCA, en donde ejerce la dirección del departamento de la Licenciatura en Piano. Es parte del cuerpo docente de la Maestría en Música de Cámara en la Universidad Nacional de Rosario, y sus Seminarios y Master Classes los cuales se dictan anualmente en el interior y exterior del país, incluyendo las Universidades de Talca (Chile), Princeton (USA), New Brunswick (Canadá) y Cuenca (Ecuador).Ha grabado 4 CDs que reflejan tanto su “expertise” en Mendelssohn, como en la difusión del repertorio argentino y americano, estrenando obras escritas especialmente para él por Marta Lambertini, Thomas Parente y el Concierto Tango para piano y orquesta de Martin Palmeri.