PASE, el programa entrerriano para premiar las buenas prácticas agropecuarias

Desde la Dirección General de Agricultura de Entre Ríos indicaron que se trata de una iniciativa conjunta del Estado provincial con el respaldo del abanico de instituciones científicas, académicas del sector productivo para pensar en el futuro de la producción y su comercialización.Al respecto, su director, Carlos Toledo, indicó que dicho programa “es el producto de un trabajo mancomunado, que llevó más de dos años, con más de 30 instituciones con las que hemos estado interactuando para lanzar estas medidas; cuyo principal objetivo es tratar de rescatar a aquellos productores que hacen las cosas bien y ponerlos en valor, visibilizarlos, tratar de que la comunidad sepa quiénes son los que realmente llevan adelante prácticas sustentables”.Para poder evaluar a esos productores se fijaron indicadores que abarcan lo referido a la sustentabilidad de los procesos productivos, tanto en aspectos económicos como ambientales, productivos y sociales; brindándole especial importancia al compromiso que los productores tienen con el desarrollo de su territorio.Dentro de las buenas prácticas productivas que se reconocen, en primer lugar está el manejo del suelo, especialmente la rotación de cultivos; como así también el manejo del agua y efluentes, en el caso de aquellos productores que realicen actividades pecuarias. Por otro lado, se evalúa el manejo de los fitosanitarios y manejo integrado de plagas; y, en el caso de las producciones hortícolas y frutihortícolas, cómo se llevan adelante las producciones intensivas.Dentro de las cuestiones vinculadas a la ganadería, se analiza lo relativo al manejo del rodeo, la genética y el bienestar animal. Por último, existe un apartado que evalúa la gestión de las empresas agropecuarias: si tiene cobertura de seguros o no, el rol de la mujer en la empresa, la franja etaria de sus trabajadores, la participación tanto de estos como de la familia del productor en la empresa; y en el aspecto social de compromiso con su comunidad, si realmente tiene alguna participación con la cooperadora de la escuela de su zona, si participa o no en alguna ONG con algunas experiencias asociativas, entre otras.“Abarcamos todos los aspectos de la sustentabilidad; porque productor sustentable es aquel que da trabajo, genera mano de obra, desarrollo en su territorio y, está comprometido con su pueblo. Y nosotros estamos convencidos que son muchísimos, independientemente del volumen de producción: esto pasa por una forma de vida y una forma de encarar la producción agropecuaria”, sentenció el director de Agricultura.Acerca de los requisitos para acceder al PASE, Toledo remarcó la voluntariedad del programa: “El mismo no posee carácter obligatorio. Aquel que esté interesado en ingresar lo va a poder hacer”. Se ha desarrollado una plataforma digital sencilla, con los indicadores se asigna al productor un puntaje, que va desde un valor 0 como menos sustentable, a un valor 3 que es más sustentable. A su vez, esto se realiza de modo autogestivo: cada productor hace la carga a modo de Declaración Jurada.”En algunos casos, por las características de los indicadores que se evalúan, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con los fitosanitarios, hay documentación que se debe adjuntar como respaldo”, remarcó el funcionario, sumado a esto que “es todo muy sencillo: es cuestión de sentarse con el profesional asesor, ya que es un requisito tener un profesional asesor, ya sea ingeniero agrónomo, médico veterinario o contador según el caso, y preparar la documentación requerida. Para ello hay que hacer una carpeta en la computadora, cargarle toda la documentación que se iba a ir requiriendo para luego empezar a cargar los datos”.Consignó que una vez terminada la carga de datos, se da cierre a esa Declaración Jurada, la cual será evaluada por técnicos de la Dirección General de Agricultura para poder asignarle un puntaje alcanzado por su establecimiento y prácticas. Dicha producción puede ser agrícola pura, agropecuaria, pecuaria, producción intensiva, en todas las combinaciones posibles. A partir de ahí, el productor tendrá un reconocimiento económico por parte del gobierno provincial, equivalente al porcentaje de sustentabilidad que se haya alcanzado. Se suman las ventajas que proponen las empresas que están dentro de las 30 instituciones con las que se desarrolló el programa; principalmente firmas proveedoras de insumos como Ubajay, Daser, John Deere, Grupo APC, Medeot, Agrofe o La Ganadera; entre otras. Las mismas han formalizado convenios específicos, y tienen reconocimientos y bonificaciones especiales para los productores PASE con los cuales va a poder adquirir insumos y servicios a precio diferencial.Toledo remarcó la importancia del reconocimiento social por encima del económico “ya que el productor va a ser reconocido públicamente, ese reconocimiento económico va a ser entregado en forma pública, la gente va a saber que ese productor es distinguido como productor PASE. Estamos elaborando algunos distintivos que los diferencien, como por ejemplo algunos carteles ruteros para colocar en el alambrado”.“Sabemos que hay muchos productores que llevan adelante estas prácticas, y que en este momento están siendo considerados de la misma manera que aquel productor que viene de otra provincia, que pasa como ave de paso: viene, arrienda un campo y luego se vuelve con todo el producto, y tiene la misma consideración que ha nacido en nuestra zona, que es vecino de su comunidad, que colabora con su escuela, que verdaderamente tiene un compromiso con el uso del suelo”, expresó asimismo Toledo. “Entendemos que tenemos que diferenciarlos, el productor PASE es un reconocimiento a aquellos que hace las cosas bien, que tienen también que soportar las condiciones de la sequía, de las heladas tempranas; de todos los imponderables que interfieren en la actividad productiva”, finalizó.Para más información, se puede consultar el sitio web www.entrerios.gob.ar/pase, o comunicarse a la dirección de mail institucional [email protected]