Entre Ríos suma una nueva antena de Televisión Digital Abierta

Este viernes se lanzó formalmente la nueva antena de Televisión Digital Abierta (TDA) en Concepción del Uruguay con la presencia del intendente, Martín Oliva, la secretaria de Modernización, Lucrecia Escandón; el gerente de Servicios de Transporte Audiovisual y Servicios Satelitales, Federico Silva; el coordinador General del Consejo Asesor del Sistema Argentino de Televisión digital terrestre, Gonzalo Carbajal; y el jefe de Ingeniería de Transporte Audiovisual y Televisión Digital de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. (Arsat), Gustavo de Gaudenzi.También se entregaron 1000 decodificadores (con antenas interiores), 100 antenas exteriores y 20 kits satelitales con sus accesorios para instalación a seis municipios del departamento: Herrera, Basavilbaso, Santa Anita, Colonia Elías, Pronunciamiento y Villa Mantero y a las instituciones Cáritas, Casa del Niño San Roque, SUM San Isidro, SUM Cantera 25, SUM Los Palos y SUM La Higuera. Se prevé entregar kits al resto de municipios y comunas del departamento Uruguay próximamente.Al respecto, la secretaria de Modernización, Lucrecia Escandón, sostuvo que "la TDA es una política pública de inclusión que garantiza el acceso gratuito y universal a la televisión abierta, una televisión mucho más democrática comparada con la que conocemos, no sólo porque el acceso es gratuito en un país que está acostumbrado a pagar abonos y paquetes especiales para ver televisión, sino porque apunta a una TV más plural y diversa, donde la transición no signifique el mero traspaso de los mismos canales analógicos a canales digitales en alta definición, sino que haya más señales y que a la vez se puedan distribuir de forma diversa, brindando acceso a las universidades, municipios, a pueblos originarios y también a muchos nuevos canales privados”.La funcionaria recordó luego que al iniciar la gestión de Alberto Fernández, "Entre Ríos fue una de las primeras provincias que el equipo de Arsat recibió, y se comprometieron a que esa antena llegue a Concepción del Uruguay, y acá estamos".En ese sentido, destacó el acompañamiento de Arsat con la entrega de la antena y diversos equipamientos que se estarán entregando a instituciones y personas mayores. "En el caso de los kit satelitales se les otorgará a municipios y comunas que no se encuentran en las áreas de cobertura de la antena terrestre, para poder disponer en espacios de usos múltiples, escuelas o en aquellos lugares que cada gobierno considere, para que la TDA sea aprovechada por toda la comunidad", concluyó.En tanto, el coordinador General del Consejo Asesor del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre, Gonzalo Carbajal, aseguró que "Arsat es una política que asegura que nuestro Estado está a la vanguardia del desarrollo tecnológico y de las posibilidades de conectividad. Para quienes entendemos que la comunicación es importante para la ciudadanía, nos llena de orgullo", remarcó.Por su parte, el intendente de Concepción del Uruguay, Martín Oliva, instó a "que se comunique en mi ciudad la justa realidad, la manera en que vivimos, la ciudad que somos, con los grises y matices. Lo dije cuando abrimos este espacio. En armonía, con respeto, caminando cada rincón de esta ciudad y celebrando vivir en La Histórica. Muchas gracias Lucrecia sinceramente y disfrutemos de esto", concluyó.Por último, el director del Ente de Control y Regulación de las Telecomunicaciones de la provincia, Leandro Reyes, explicó que “en el caso de la TDA en Argentina, una televisión más plural y democrática es posible también por razones tecnológicas, es decir: porque Argentina, para desarrollar su televisión digital, eligió la norma técnica nipona-brasilera, que permite comprimir los datos de tal manera, preservando la calidad y la alta definición, que habilita que por cada canal puedan emitirse varios programas simultáneamente o cuatro canales de definición estándar, o dos de alta definición y/o un canal para dispositivos móviles. Esto hace que haya más señales para asignar en el sistema. Lo que deja en evidencia que la elección de una tecnología no es una decisión netamente técnica, sino sumamente política.”La Televisión Digital Abierta (TDA) es una política pública nacional de inclusión que garantiza el acceso universal a la televisión de aire de modo gratuito con una nueva tecnología al alcance de toda la población. En Argentina, para ponerla en ejecución se creó en 2009 el Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre (SATVD-T), mediante el decreto 1148/09.Asimismo, la instalación y puesta en funcionamiento de esta última antena de TDA se da en el marco del proceso de transición de la televisión analógica a la digital en todo el país, que se denomina “apagón analógico”, y que en Argentina comenzó en 2022 y culmina a fines de 2023.En la provincia las antenas de TDA que están en pleno funcionamiento se encuentran en Paraná (de la cual Crespo recibe señal), Concordia, Gualeguaychú y Victoria, cubriendo áreas de entre 40 y 60 km de radio. A su vez, se han instalado más de 4000 receptores de TV Digital satelital en alrededor de 15 localidades y en aproximadamente 1000 escuelas entrerrianas.La instalación de la antena en Concepción del Uruguay había quedado pendiente desde 2015, coincidiendo con el cambio de Gobierno Nacional. “Pudimos hacerlo, pandemia mediante, a partir de un trabajo en común con el municipio, Enersa y ARSAT”, sostuvo al respecto Escandón.Para avanzar en la implementación de la TDA, el gobierno nacional estableció en 2022 un nuevo cronograma por región con el fin de concretar el apagón analógico (Dec. 156/22) que está culminando en toda América Latina. En ese marco, los canales analógicos de Entre Ríos tienen plazo para realizar la transición al SATVD-T hasta diciembre de 2023.Es importante aclarar que la TDA llega a los hogares a través de dos formas, la transmisión terrestre por aire (antenas terrestres) y la satelital (antenas satelitales). La TV Digital terrestre puede tener receptores diversos (decodificadores para conectar a los televisores analógicos, los televisores con decodificadores integrados y equipos móviles como celulares, tablets o netbooks). Mientras que la satelital tiene la función de hacer llegar la TDA a zonas que por sus condiciones geográficas o por su baja densidad poblacional, quedan fuera del área de cobertura de las antenas terrestres. Lo cual, aporta a una mayor inclusión digital de los territorios.Cada hogar puede acceder de forma gratuita al servicio sin realizar trámites ante un organismo, persona o comercio. Cuando se menciona la sigla TDA, se hace referencia unívoca al servicio gratuito, el cual no debe confundirse con otros servicios de televisión digital terrestre por suscripción que operan en el país con otra tecnología y a través de abonos.Respecto de las antenas en los hogares, los televisores fabricados durante y posterior al 2014, cuentan con el decodificador incorporado. Esto puede apreciarse si en la parte posterior del artefacto existe otro conector (similar al de la TV por cable). Si tiene dos conectores (uno para cable y otro para antena), se puede conectar la TDA tan solo incorporando una simple antena (que también puede fabricarse de forma casera) y programando el televisor para sincronizar las señales que ofrece el servicio.Aquellos televisores que fueron fabricados anterior al 2014, inclusive aquellos televisores a tubo, deberán adquirir por única vez, un decodificador con su antena en una casa de electrodomésticos, electrónica o por las plataformas de compra online que suelen ofrecerlos.Al respecto, Escandón aclaró: “Así como sucede con toda tecnología, todos los televisores van a tener esta función incorporada con el tiempo”. Finalmente expresó, “en relación con esto, quiero remarcar que es una política que fortalece la industria tecnológica y audiovisual, creando más puestos de trabajo tanto en la industria audiovisual de producción de contenidos federales como de tecnología e infraestructura.”Los canales que se pueden ver actualmente a través del SATVD-T son parte de la etapa experimental del proceso de transición de la televisión analógica a la digital en todo el país. No obstante, cabe aclarar que todos los canales de aire del país han sido convocados a subir su señal a la TDA, y se prevé que este proceso se concrete.El gobierno nacional, a través de la empresa estatal ARSAT, transmite en forma gratuita 17 señales. Para esto Arsat utiliza alrededor de 100 estaciones digitales terrestres y el satélite geoestacionario ARSAT 1 (a la transmisión satelital se suman algunas otras señales provinciales). El organismo a cargo de esta política es el Consejo Asesor del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre.Los canales son 22.1 – Encuentro, 22.2 – Pakapaka, 22.3 – Aunar, 22.4 - Cine.ar, 22.5 – TEC tv, 23.1 - TV Pública (HD), 23.2 – Construir TV, 24.1 – DeporTV (HD), 24.2 – Canal 26, 24.3 – France 24, 24.4 – Crónica TV, 24.5 – Canal IP , 25.1 – CN23 , 25.2 – C5N, 25.3 – La Nación +, 25.4 – Telesur y 25.5 - RT.Más detalles en www.tda.gob.ar Además, la secretaria de Modernización entregó tablets al municipio de Herrera como parte del equipamiento que recibió esa localidad en el marco del programa Pueblos Conectados y de la inauguración del espacio.El municipio de Herrera hoy cuenta con 2500 habitantes y su economía es agrícola, avícola y ganadera. Está ubicado sobre la RP 39 a sólo 15 kilómetros al oeste del Palacio San José y a sólo 35 kilómetros de la RN 14 y el acceso a Concepción del Uruguay.El programa Pueblos Conectados promueve la inclusión digital en la provincia, brindando en pequeñas localidades acceso a equipos e infraestructura de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) como microcines, salas de conferencias y disponibilidad de conexión inalámbrica a Internet.