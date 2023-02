Licitaron la reparación de la escuela primera del Complejo Escuela Hogar

Licitan la obra de reparación de la Escuela Primaria del Complejo Escuela Hogar “Eva Perón” de Paraná. El acto de apertura, llevado a cabo en el establecimiento educativo, ubicado en Avenida Don Bosco Nº 749 de la capital provincial, contó con la presencia del ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Marcelo Richard; la secretaria ministerial Eugenia Mayr; la diputada provincial Carina Ramos; la directora de la Escuela Pérez Colman, Estela Iris Reynoso; la directora Departamental de Escuela Adela Ramírez; y el coordinador de la secretaria ministerial Oscar Miro.



En ese marco, y al dar comienzo al acto de apertura de sobres, el ministro Marcelo Richard expresó: “Debo destacar en primer lugar el trabajo del equipo del ministerio, la Subsecretaría de Arquitectura, la departamental de escuelas y todo el trabajo que venimos haciendo para dar respuestas de manera inmediata a las necesidades que surgen en todo el complejo, tal como nos ha encomendado el gobernador Gustavo Boerdet”.



“En este caso una obra que nos va a permitir resolver un problema muy grave que tiene la Escuela Nº 1 y de esta manera poder avanzar con la recuperación y restauración de toda la Escuela Hogar” precisó el titular de la cartera de Planeamiento, y agregó “el lunes próximo van a iniciar las obras para poder restaurar el salón, como así también se está trabajando en el cerramiento de la pileta (el cual se encuentra al 75 por ciento de ejecución), todo es un trabajo que se viene haciendo articuladamente con Carina (Ramos)”.



Al cierre de su alocución, el ministro Richard resaltó que “Mariel Ávila, la señora del gobernador siempre está pendiente de la Escuela Hogar, observando los avances y la prioridad de todas estas obras, como reflejo de la visión de la gestión en todas las obras de restauración que venimos haciendo en la provincia, su preocupación por la historia, su preocupación por el patrimonio y en este caso, que es clave y es fundamental poder recuperar y poder dejar en condiciones este patrimonio, no solamente para la educación sino para todo el Complejo Hogar “Eva Perón””.



Por su parte, la directora de la Escuela Pérez Colman, Estela Iris Reynoso, dijo: “Estamos orgullosos, es un momento muy emotivo por la apertura de sobres para la refacción de una parte de la Escuela Nº 1 Dr. Pérez Colman. Es una obra que hace muchos años la estamos esperando, sinceramente esta institución la necesita y necesitaba de años anteriores. Tenemos aulas que no las podemos usar, una parte de la administración, la dirección precisamente ya que los días de lluvia no se puede estar porque llueve, es una obra que la esperábamos y esperamos que inicie pronto también”.



La obra, cuyo objetivo es llevar a cabo reparaciones generales, tiene plazo de ejecución de 150 días corridos y cuenta con un presupuesto oficial de 59.098.307,46 pesos. Detalles técnicos sobre la obra El proyecto comprende la reparación general del techo de la institución. Se retirarán las tejas existentes, las piezas y entablonados que se encuentren en estado deteriorado y se cambiará todo por elementos nuevos. Se intervendrán 1.000 m2 en la restauración total de la cubierta. También, se realizará un acondicionamiento interno del lugar, reparando revoques, cielorrasos, y pintura.



Además, se cambiará el piso del corredor central y se pondrán nuevos vidrios en las ventanas de las aulas. En el área de sanitarios, se cambiarán los revestimientos, las puertas y las cañerías. También, se hará un cableado reforzado. Una empresa presentó su propuesta: Del Litoral SA.