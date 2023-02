Incendios: está controlada la situación en islas del Delta

Sociedad Las lluvias apagaron los incendios que se registraban en islas del Delta

Dadas las condiciones meteorológicas este jueves no se realizó vuelo vigía, pero se mantuvo una guardia en base con monitoreo a través de la plataforma satelital y en comunicación con personal de la comisaria de islas. Se estima que llovió alrededor de 20 milímetros.Los pronósticos indican que se mantendrá inestable por lo que este viernes se realizará vuelo de patrullaje si el tiempo lo permite. No obstante, la guardia de la brigada entrerriana se mantiene en el comando.En tanto, desde Defensa Civil de Entre Ríos informaron que llovió en gran parte del territorio provincial por lo que no se registra actividad ígnea, en el resto del territorio provincial.El gobierno provincial reitera el pedido a la población para evitar el encendido de fogatas en lugares no habilitados o debajo de árboles, arrojar colillas de cigarrillos o fósforos encendidos y detener el auto en zonas secas durante mucho tiempo. También es importante llevarse los residuos, ya que los vidrios y latas pueden originar incendios.Por dudas o consultas comunicarse con el coordinador del Plan de Manejo del Fuego de Entre Ríos, Mauro Rodríguez: 345 6265979En caso de visualizar una columna de humo o incendio comunicarse al 100 (Bomberos) o 101 (Policía).