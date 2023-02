Cáncer infantil: “Jóvenes y adolescentes pueden tener una mejor sobrevida”

El Día Mundial del Cáncer Infantil se conmemora cada 15 de febrero para concientizar acerca de la importancia de la detección temprana, el diagnóstico y los tratamientos que existen para esta enfermedad. En ese marco, Fundación Crisálida desarrolló este miércoles una Radio Abierta en el hall del Club Social de Paraná, registróla fundadora de Crisálida, Laura Petrucci.Y agregó: “En Argentina se cura el 70% de los niños con leucemia. La detección temprana significa muchísimo y las condiciones de vida de las familias también, porque un chico que no tiene una vivienda digna, probablemente, sufrirá otras consecuencias”.De hecho, Fundación Crisálida colabora en el acondicionamiento de viviendas y asiste económica emocionalmente a los niños y jóvenes con cáncer a través de un grupo de profesionales que los acompaña “porque la salud mental en esta etapa es fundamental”. “Organizamos distintos eventos para recaudar fondos, pero es una tarea que debería hacer el Estado”, apuntó Petrucci.“La Ley Felipe reconoce los derechos de los pacientes oncológicos, los que deberían estar acompañados por el Estado en cuanto a cobertura social, vivienda digna, transporte y alojamiento. Lamentablemente, la normativa fue sancionada y promulgada, pero aún no está reglamentada y hay tiempo hasta el 15 de hacerlo”, explicó la fundadora de Crisálida y argumentó: “A las familias con un paciente enfermo de cáncer, que no tienen las condiciones básicas satisfechas, se les hace muy difícil”.Fundación Crisálida surgió en 2008, después de la muerte del hijo de Petrucci quien, junto a otra mamá, decidió armar esta entidad y en 2009 obtuvo la personaría jurídica. “Desde entonces, ayudamos a las familias a atravesar esta etapa tan difícil y dolorosa”, contó a“Proyectamos una sala de oncología en Entre Ríos, para que los niños no tengan que viajar a Buenos Aires a hacer el tratamiento, pero no conseguimos los recursos para avanzar con la construcción”, explicó y refirió que “solo los adolescentes pueden tratarse en el hospital San Martín de Paraná”.“Los interesados en colaborar con Fundación Crisálida pueden hacerlo a través de la web o acercándose a la feria americana los días lunes, miércoles y viernes por la tarde.