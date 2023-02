Empresa del sector privado de Concordia transforma residuos en maderas plásticas

Con la cooperación de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG), la empresa Feeder, ubicada en el Parque Industrial de Concordia, comenzó un proceso de producción de maderas plásticas a partir de residuos que hasta el momento no eran reaprovechados en la región.



Hasta el momento, esos residuos se enterraban o deambulaban en el ambiente.



“Es un desarrollo estratégico porque supone aprovechar residuos de muy compleja degradación, como el Nylon y los plásticos que están hasta el momento fuera del mercado del reciclado en la región, descongestionando la deposición final de residuos, y generando valor agregado" señaló Eduardo Asueta, vocal y coordinador del Área de Desarrollo Regional de CAFESG.



"Lo que hacemos desde CAFESG – explicó el funcionario provincial – es darle un importante acompañamiento a la empresa en el plano territorial para que cuente con un flujo de suministro de estos materiales, llamados scraps, porque es preciso construir y sostener ese canal de suministro porque beneficia a todos los eslabones de esta cadena”.



Por último, Asueta agregó que “en CAFESG hemos incorporado mucha información y mucho trabajo conjunto con los actores de esta cadena de valor, especialmente con municipios de la región y plantas de tratamiento, con acopiadores y compradores, esto redunda hoy también en un beneficio para un actor más de la cadena como es esta empresa en particular, pero también lo será para todas aquellas que se decidan por abordar la industria del reciclado y agregarle valor a los residuos de la región".



Por su parte Alejandro Piccinini, uno de los dueños de la empresa, informó que "tenemos muy buenas perspectivas porque las maderas plásticas se están posicionando en el mercado por su durabilidad y por su función ambiental, y esta región precisa oportunidades de aprovechamiento para estos materiales”.



“Valoramos los intercambios y la predisposición de CAFESG para ayudarnos a lograr el suministro que nuestra línea de producción precisa para obtener una performance de eficiencia; además contamos con el apoyo del Gobierno de la Provincia, también a través de CAFESG, ya que esta inversión que estamos haciendo cuenta con la ayuda del programa del Fondo Multisectorial para la Región Salto Grande que otorga Aportes No Reintegrables a empresas del sector productivo y turístico previa aprobación del proyecto y su correspondiente inversión" agregó el empresario.