Entrega de aportes a emprendedores de la Economía en San Salvador y Villaguay

La vicegobernadora Laura Stratta y la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, entregaron aportes y también equipamiento del Programa Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales a emprendedores de la Economía Social de San Salvador y Villaguay, por más de 16 millones de pesos.



La ministra de Desarrollo Social de la provincia, Marisa Paira; el senador Marcelo Berthet; el diputado provincial Juan Cosso; el intendente Lucas Larrarte y la intendenta Claudia Monjo, entre otras autoridades provinciales y municipales participaron de las distintas actividades realizadas este martes que también incluyeron la visita al Hogar de Adultos Mayores Eva Perón, en San Salvador, y la cooperativa El Ceibo, en Villaguay.



Estado cercano y presente



Al hacer uso de la palabra, la vicegobernadora Laura Stratta, expresó: “Estoy muy contenta de estar nuevamente aquí, compartiendo con ustedes la felicidad de recibir las herramientas, de afianzar sus trabajos y proyectos de vida. Es uno de los momentos más lindos para los que creemos que el Estado tiene la obligación de acompañar a quienes emprenden, de abrir puertas y generar oportunidades”. Y continuó: “Quiero agradecer a la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, que hoy está aquí acompañando, compartiendo y escuchando los sueños y las demandas de ustedes”.



Seguidamente, Stratta valoró la gestión del gobernador Gustavo Bordet que “ordenó las cuentas en la provincia” lo que posibilitó, entre otras medidas, “trabajar fuerte en las políticas de economía social”, dijo la vicegobernadora tras destacar también el compromiso de los gobiernos locales. “Celebramos el trabajo articulado, la cooperación y la confianza que fuimos construyendo en este tiempo”, subrayó.



En esta línea, Stratta consideró fundamental “el trabajo de un gobierno nacional, provincial y municipal que invierte y pone su mirada en el desarrollo social y humano, en generar oportunidades de trabajo digno, y que esté comprometido con la realidad y con la gente”.



Y agregó: “No podemos hacer nada si no están ustedes, sus sueños, sus capacidades, su empuje, sus proyectos, lo que nos ayuda a construir una Entre Ríos mejor cada día, porque en el compromiso de ustedes se afianza nuestro compromiso”.



En otro tramo de su discurso, Stratta se refirió a la importancia de contar con un “Estado cercano y presente necesario para revertir las desigualdades y generar oportunidades”. Y aseveró: “Hay políticas de primera infancia, de economía social, hay políticas alimentarias, también hay obra pública que nos permite mejorar la calidad de vida y generar trabajo. Es por eso que vamos a seguir acompañando porque hay muchos que creemos que el Estado presente es el que da respuestas, el que pone el cuerpo, el que es activo y eficiente, es el Estado que acompaña para seguir creciendo”, concluyó la vicegobernadora.



Igualdad de oportunidades



Por su parte, la ministra Tolosa Paz contó: “Hoy arrancamos la jornada en Paraná junto al gobernador Gustavo Bordet, junto a vicegobernadora Laura Stratta, a la ministra Marisa Paira, poniendo también en agenda todo lo que venimos desarrollando en Entre Ríos”, dijo y habló de la igualdad de oportunidades en cada rincón de la provincia. “Este Banco de Herramientas que entregamos hoy es lo que venimos haciendo en todo el país, y como dijo el presidente Alberto Fernández es uno de los programas más importante que tenemos. Quienes gobernamos en el Frente de Todos creemos que el trabajo es un ordenador social, pero creemos que ese trabajo no se construye mágicamente, claramente tiene que haber una política macroeconómica de un país que cree en el trabajo para crear estas oportunidades”, aseveró la ministra. Y continuó: “Apoyamos los proyectos productivos porque Argentina sale adelante con la fuerza de la producción, con las ganas de seguir capacitándose”, dijo tras referirse al rol del Estado presente y emprendedor.



En tanto, el intendente Larrarte agradeció la presencia de las autoridades en su localidad destacando los programas y las políticas públicas que se están ejecutando en San Salvador. “Si hacemos una comparación en forma proporcional por cantidad de habitantes, no tengo ninguna duda de que este es el Banco de Herramientas más importante que se ha entregado y en esto se lo tengo que agradecer a ambas ministras por supuesto”, aseveró tras mencionar que se trata de 178 herramientas para 108 emprendedores y la gran mayoría de todas estas herramientas fueron compradas en comercios locales. “Celebramos la posibilidad de llevar adelante el cambio de paradigma en las políticas de desarrollo humano y social, pero también quiero que mis palabras sean de felicitaciones para ustedes, para las y los emprendedores porque realmente nos llena el trabajo y el esfuerzo que hacen, los sueños que han puesto en cada uno de las labores que han elegido para llevarlo adelante para mejorar la posibilidad de ingresos y apostar a una mejor calidad a sus familias”, valoró el jefe comunal.



La intendenta de Villaguay, agradeció a la vicegobernadora y a las ministras por el acompañamiento ante las demandas de su ciudad. “Siempre es un orgullo recibirlas en este contexto con tantos emprendedores locales que hace tiempo están esperando esta entrega de herramientas”, dijo Monjo al inicio de su alocución.



“Muchísimas gracias por el acompañamiento permanente, la vicegobernadora siempre estuvo presente desde que era Ministra de Desarrollo y hemos estado trabajando desde mucho antes cuando arrancamos con el Banquito Popular de la Buena Fe”. Luego, valoró la entrega de las herramientas para “la gente que las necesita y emprende” porque “es fundamental que nosotros acompañemos a quienes tienen ganas de trabajar y de salir adelante”. Y agregó: “Gracias por el trabajo en equipo, por estar en Villaguay y esperemos que no sea la última vez que nos visiten”, dijo finalmente Monjo.



Acciones en territorio



En San Salvador, tras recorrer el Hogar de Adultos Mayores Eva Perón, las autoridades realizaron la entrega de maquinarias y herramientas a emprendedores y emprendedoras locales en el Salón del Jockey Club.



Laura Grenz, quien lleva adelante el emprendimiento Doña Juana, especializado en comida apta para celíacos y productos a base de harina de arroz, contó: “Todos los que emprendemos sabemos que lo más importante de conseguir son las herramientas de trabajo, es por eso son importantes estos programas porque nos brindan los elementos de trabajo para los distintos emprendimientos. Siempre hay algo que nos falta, que necesitamos, y es ahí donde están presentes estos programas y el Estado”.



En el marco de esta actividad se entregó un aporte al municipio de San Salvador por un monto de $500.000 correspondiente al Programa Fortalecimiento de Políticas Locales en Género, que impulsa el Ministerio de Desarrollo Social de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad, con el objetivo de fortalecer las aéreas Mujer existentes en la provincia y fomentar la creación allí donde todavía no existan.



Asimismo, se entregó un aporte a la comuna por un monto de inversión de $200 mil pesos, en el marco del Programa Fortalecer Juventudes, que impulsa el Ministerio de Desarrollo Social de Entre Ríos, a través de la Subsecretaría de la Juventud. Mediante el Proyecto: Incluyendo a nuestras Juventudes se fortalecerá el punto digital de la localidad mediante la adquisición de nuevos equipos tecnológicos (computadoras e impresoras).



También se realizó la firma de convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la Presidenta Municipal de Los Conquistadores, Adriana Meza Torres, mediante el cual se financiará un aporte destinado para la construcción de piletas en el campo deportivo y recreativo de dicha localidad.



Cabe destacar que esta entrega del Banco de Herramientas, programa del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, se trabajó en Entre Ríos en conjunto con organizaciones de la sociedad civil. Esta entrega representa un monto de inversión de más de 8 millones que alcanza a 108 emprendedores locales.



Luego, en la localidad de Villaguay, se realizó la visita a la Cooperativa Textil El Ceibo, que está conformada por mujeres en su totalidad. En el lugar también estuvo presente un grupo de integrantes de la Cooperativa Manos Talenses de la localidad de Rosario del Tala. Ambas cooperativas forman parte del Proyecto Red Textil Entre Ríos, y han recibido apoyo de la cartera Social de la provincia y de Nación en distintas oportunidades para potenciar su trabajo productivo. Se entregaron 16 millones de pesos.



En el marco de la actividad se entregó un aporte a la Municipalidad de Villaguay por un monto de $500.000 correspondiente al Programa Fortalecimiento de Políticas Locales en Género. Además, se entregó al municipio un aporte por un monto de inversión de $66.410, en el marco del Programa que impulsa el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Políticas del Cuidado, destinado a instituciones que se dedican al cuidado y protección de adultos mayores, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los residentes del hogar que otorga el Estado entrerriano.



Presencias



De la actividad, también participaron el presidente del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), Gabriel Leconte; el secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner; el secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, Luis Precerutti; la subsecretaria de Desarrollo Humano y Políticas del Cuidado del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, Muriel Stablun; la subsecretaria de la Juventud, Brenda Ulman; el director de Adultos Mayores, Pedro Manucci; la articuladora del Centro de Referencia de Entre Ríos de la cartera Social de Nación, Jimena Osuna; el Subsecretario de Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales, Juan Arbitelli; la intendenta de Los Conquistadores, Adriana Meza Torres; y demás autoridades provinciales y municipales.