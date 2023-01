El Municipio de Paraná brinda recomendaciones para consumir alimentos

Con las altas temperaturas reinantes en estos días, es importante tener en cuenta buenas prácticas que contribuyan a prevenir o evitar las Enfermedades Transmitidas por los Alimentos (ETA’s). Estas enfermedades constituyen un importante problema de salud y son provocadas por el consumo de agua o alimentos contaminados con microorganismos, parásitos o por las sustancias tóxicas que estos producen.



“En general, las preparaciones de alimentos requieren de mezclas de carnes y verduras. Se recomienda adquirirlas siempre en lugares habilitados para tal fin, donde se cumpla con las medidas de higiene adecuadas para evitar la contaminación cruzada”, explica Facundo Wegher Osci, del área de Bromatología. Capacitaciones En ese sentido, el Municipio brinda capacitaciones permanentes en lo que concierne a inocuidad y seguridad alimentaria: “Nos enfocamos en capacitar y asesorar a quien lo requiera. Desarrollamos talleres para dar nociones sobre un buen desempeño y manipulación segura de alimentos. La concientización sobre criterios de higiene y seguridad es la mejor forma de promover la prevención de este tipo de enfermedades de transmisión alimenticia”.



Las instalaciones del laboratorio de bromatología municipal han sido renovadas totalmente con tecnología acorde, en pleno funcionamiento, los fines de cumplir con el programa de tareas y ensayos. El laboratorio trabaja en forma conjunta con el cuerpo de inspectores, tomando muestras ante denuncias.



Este trabajo es diseñado y ejecutado por el equipo técnico de la Dirección General de Habilitaciones, el que responde a los lineamientos de la Secretaría Legal y Administrativa.



La salud de los consumidores no solo depende de los establecimientos elaboradores, transportes, distribuidoras y comerciantes o del control por parte de los inspectores, sino del conjunto de las acciones responsables de cada eslabón, del cual todos son parte. Recomendaciones Cómo reducir la posibilidad de padecer una intoxicación alimentaria



- Utilizar agua segura. Si no es agua de red, agregar dos gotas de lavandina por litro de agua, hervirla de 2 a 3 minutos o utilizar pastillas potabilizadoras.



- Lavarse las manos con agua y jabón antes y después de preparar alimentos -en especial después de tocar carne cruda- antes y después de consumirlos. Otras acciones que requieren del lavado son: luego de ir al baño, después de cambiar pañales y antes de amamantar.



- Mantener la higiene en la preparación de alimentos.



- Utilizar alimentos frescos, limpios, bien cocinados y recientemente preparados.



- Lavado de vegetales: lavar y desinfectar cuidadosamente con agua segura frutas y verduras, sobre todo si se consumen crudas y, en lo posible, pelarlas.



- Cocinar bien los alimentos: los huevos hasta que tengan consistencia dura. Si los huevos tienen olor o sabor extraño, no consumirlos (tiempo de hervor: entre 10 y 15 minutos).



- Las carnes deben estar bien cocidas por dentro y por fuera, hasta que pierdan totalmente el color rosado. Se debe tener especial cuidado con la carne picada. Cocción correcta: cocinar completamente hasta que no queden partes rosadas en su interior y sus jugos sean claros (mínimo 71°C en el centro de la pieza).



- No consumir carne si tiene mal olor al momento de prepararla o si perdió la cadena de frío. Las carnes no deben descongelarse más de una vez en caso de haber sido congeladas.



- No usar el mismo cuchillo, tabla o mesada en la que se apoyó carne cruda para cortar otros alimentos; se los debe lavar con agua y detergente antes de volver a utilizarlos. Tener, en lo posible, tablas y utensilios diferentes para carnes que para el resto de alimentos.



- Evitar la contaminación cruzada: en las áreas de preparación de alimentos se debe limpiar y desinfectar las superficies, las tablas de cortar y los utensilios después de que hayan tomado contacto con carne cruda y/o sus jugos.



- Separar las carnes crudas y/o sus jugos de los alimentos listos para consumir. Tener en cuenta esta recomendación, especialmente durante la compra, el almacenamiento y la preparación.



- Consumir leche, derivados lácteos y jugos que estén pasteurizados.



- Conservar alimentos frescos y cocidos en la heladera.



- Evitar la ingesta de medicamentos sin indicación médica e infusiones caseras. Cómo saber si un lugar está habilitado en la ciudad El Decreto N.º 1167/2008 reglamenta las habilitaciones en Paraná y determina que los establecimientos comerciales habilitados deben visibilizar su resolución de habilitación. Con los nuevos códigos QR se simplifica el cumplimiento de esta medida por parte de los contribuyentes y agiliza la inspección. Adicionalmente, la ciudadanía puede consultarlos y verificar en el sistema la vigencia y las características de la habilitación.