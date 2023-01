Brindarán charlas de concientización para la preservación del gato montés

Este sábado 28 se conmemorará el Día Mundial del Gato Montés y en este marco desde el Establecimiento Esmeralda, localidad de las Garzas, brindan charlas a vecinos de la zona para preservar este animal. “Es una de las especies de gato silvestre que no se encuentra en nuestra provincia con problemas de conservación”, dijo el licenciado en Edafología, Norberto Musachodi, a Elonce al tiempo que detalló que este animal tiene la amenaza de la perdida de hábitat.“Muchas veces la gente no sabe qué hacer para ahuyentarlos y los mata a disparos o con veneno”, dijo y añadió que en la zona rural estos animales generalmente comen gallinas, pero es necesario “encontrar métodos para ahuyentarlos sin matarlos”.En este sentido, el profesional señaló que es muy bueno que en las viviendas haya perros para que su presencia ahuyente al gato montés. Además, mencionó que otra opción pata que este animal no coma gallinas es que las gallinas estén en gallineros con techo: “Muchas veces los pollitos, gallinas y gallos estány son una presa de fácil acceso”. También funciona poner una radio encendida en el gallinero para que las voces “marquen la presencia humana”“Este animal está presente en todos los departamentos de la provincia y en los lugares con mucho monte es donde más se ve”, expresó y detalló que en la zona de Las Garzas el movimiento “es intenso”.Por otro lado, señaló que realizarán charlas sobre el monitoreo de la especie en La Esmeralda: "Queremos que la gente entienda que no se debe matar este animal". Además, pintarán un mural en Hasenkamp.