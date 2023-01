Aumentan los alojamientos turísticos homologados en la costa del Uruguay

El acto se llevó a cabo en el salón auditorio municipal Arturo Illia de dicha localidad, donde la secretaria de Turismo, María Laura Saad; y el intendente de Concepción del Uruguay, Martín Oliva; hicieron entrega de las certificaciones. Dicha tarea es llevada adelante por el Área de Competitividad y Fiscalización de la Secretaría de Turismo de Entre Ríos.Las homologaciones fueron entregadas a: Hostel “3260”; Apart Hotel “Big Posadas”; Apart Hotel “Concepción”; Hotel CSPFA sede Concepción del Uruguay; Apart Hotel “Espacio Laguna”; Apart Hotel “Fénix”; Hotel Boutique “Los Aguaribay”; Complejo “Verde y Sol en la Colonia”; Bungalow “Brisas de la Colonia”.Por su parte, los alojamientos recategorizados fueron: Apart Hotel “Altos de Artusi”; Apart Hotel “Dulce Naturaleza”; Apart Hotel “México”; Apart Hotel “Ña Zuña”; Hotel “Río”; Complejo Termas; Hotel Boutique “Lourd Mary”. Mientras que: Alojamiento “Casa Araucaria”; Alojamiento “El Balcón II”; Alojamiento “La Cipriana”; Alojamiento “Las Casuarinas”; Alojamiento “Mi Casita I”; Alojamientos “Pequeño Arroyo”, fueron registrados.En este marco, se recuerda que el trámite de registro de alojamientos turísticos se realiza de manera gratuita. Para ello, deberá contactarse con: [email protected] , a (0343) 155165712, o acercarse a Laprida 5 (Paraná) de 8 a 13hs. Además, se recuerda a los visitantes que desean veranear en nuestra provincia, considerar aquellos alojamientos habilitados por la Secretaría de Turismo de Entre Ríos para hospedarse; como también visitar las páginas web oficiales. Para conocerlos, ingresar a: https://www.entrerios.tur.ar/alojamientos.