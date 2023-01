Jóvenes de Entre Ríos reciben becas para formación y perfeccionamiento musical

Tres integrantes de las Orquestas dependientes de la Coordinación General de Orquestas y Bandas de Entre Ríos fueron seleccionados para la Segunda Convocatoria de las Becas de formación y perfeccionamiento Marta Argerich, impulsada por el Programa Social de Orquestas Infantiles y Juveniles del Ministerio de Cultura de la Nación.



Por la provincia de Entre Ríos se postularon seis jóvenes músicos, de los cuales cuatro accedieron a la Beca en su instrumento de referencia. Se trata de Catalina Aranguiz Esmoris en Viola y Nicolas Bernabé Ledesma en flauta traversa, integrantes de la “Orquesta Cunumi” de Paraná; Anabella Ayala en flauta traversa, integrante de la “Orquesta Latinoamericana San Agustín” de Paraná, y Erwin Klauser en violín de la Orquesta Municipal de San Salvador. Las y los jóvenes seleccionados pasarán a formar parte del proceso de capacitación orientado a profundizar el estudio musical y la formación como docentes de orquestas.



"Uno de los principales objetivos que tenemos desde el Ministerio es acompañar los procesos culturales y esto incluye primordialmente los procesos de formación, sobre todo de los y las jóvenes. Que con las Becas Martha Argerich puedan profundizar sus estudios musicales me parece muy necesario porque esto les va a servir para toda la vida y para su comunidad. Me parece fundamental que el Estado provincial apoye estas iniciativas", expresó Federico Prieto, Secretario de Gestión Cultural.



Por su parte, la secretaria de Cultura de Entre Ríos, Francisca D´Agostino subrayó “estos cuatro jóvenes entrerrianos son un orgullo para toda la comunidad artística entrerriana. Felicitamos en primer lugar a ellos y ellas, pero también a sus familias, docentes y compañeros y compañeras de las orquestas infanto juveniles”.



La convocatoria contó con la participación de 68 jóvenes que forman parte de 28 orquestas vinculadas a las ramas "Andrés Chazarreta" y "Celia Torrá" del Programa Social de Orquestas Infantiles y Juveniles.



La selección estuvo a cargo de un prestigioso jurado formado por Eduardo Hubert (pianista, compositor, director de orquesta, profesor de piano y música de cámara en los Conservatorios de Sta Cecilia, Pesaro y Pescara (Italia), y Conservatorio di Lausanne (Suiza); Gustavo Daniel Spatocco (Productor, arreglador y director musical); y Lucía Zicos (directora de orquesta. Docente y coordinadora académica en la Facultad de Artes y Ciencias Musicales de la UCA).



Catalina Aranguiz Esmoris, Nicolás Bernabé Ledesma y Anabella Ayala son parte de las Orquestas Cunumi y San Agustín respectivamente, de la ciudad de Paraná. En el caso de las jóvenes además participan también en otras orquestas del programa: Aranguiz Esmoris es parte de la Orquesta Romina Iturain, y Ayala es parte del Ensamble Mitai Koi. Los jóvenes integran las agrupaciones musicales desde hace varios años y comenzaron a desarrollar un proceso de búsqueda de su rol docente. A partir de este interés, desde la Coordinación General, se valoró la posibilidad de acceder a la Beca de formación específica. Con la colaboración de docentes, directores y el equipo de la Coordinación se acompañó el proceso de postulación, que consistió en la preparación de una serie de cuatro videos donde expusieron una obra de ensamble (a seleccionar), una obra solista libre, una clase didáctica y una presentación personal.



“Es hermoso, estoy super emocionada y agradecida, esta noticia es lo más lindo para empezar el día… y por supuesto que todo esto va a ser para representar a la Cunumí y a Entre Ríos, muchas gracias a las Orquestas. Estoy super feliz”, expresó Catalina Aranguiz Esmoris al recibir la noticia.



Al respecto, Bernabé Ledesma manifestó que “no me lo puedo creer, estoy muy contento y ojalá pueda ser realmente para perfeccionarnos los que quedamos seleccionados. A la espera del cronograma y el inicio para enfocarme en eso, y está re bueno que haya gente de gran parte del país”.



Anabella Ayala expresó “la verdad que soy una privilegiada en recibir esta beca. Estoy muy contenta y agradecida de que confiaron en mi, hermosa oportunidad!”.



Además, el joven violinista Erwin Klauser fue el cuarto entrerriano beneficiario de la beca de formación musical. Klauser es integrante de la Orquesta Municipal de San Salvador.



“El reconocimiento es hacia las y los jóvenes que se postularon, que en poco tiempo se pusieron a armar la presentación y se sumaron a la idea, y más que felices de que podemos acompañar y aportar desde la Coordinación, en esta convocatoria que tendrá mucha representación federal a partir de quienes fueron seleccionados. Es un aporte muy valioso para avanzar en su proceso de formación y es también un reconocimiento al trabajo de las orquestas infantiles y juveniles entrerrianas”, expresó Gimena Bacci, la Coordinadora del Programa en Entre Ríos, que depende de la Secretaría de Cultura de la Provincia.



Sobre las Becas Marta Argerich



El proyecto de Becas Martha Argerich está destinado a integrantes de todo el país de las orquestas vinculadas al Programa Social de Orquestas infantiles y juveniles del Ministerio de Cultura de la Nación, y tiene como objetivo promover la formación en los aspectos fundamentales para el desempeño como docentes en orquestas del mismo tipo, a través de dos mecanismos: la participación en talleres que abordan los aspectos pedagógicos y musicales esenciales; y la participación en una orquesta conformada por los y las 40 jóvenes que acceden en esta oportunidad a la beca.



Estos/as 40 jóvenes tendrán el compromiso de completar el ciclo de formación previsto en el reglamento de la convocatoria, participando de los talleres virtuales, cumpliendo con los requisitos de asistencia mínima y con la evaluación correspondiente. Además, se contempla su participación en la "Orquesta de Becarios y Becarias Martha Argerich".