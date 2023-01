Estudiantes de Entre Ríos elaboraron portales de noticias

El Consejo General de Educación comparte las producciones realizadas por estudiantes de segundo año de escuelas entrerrianas que implementaron abordajes de aprendizaje sobre la temática del mundial de fútbol 2022.



La iniciativa se enmarca en el Proyecto Pre Piloto Ideas: Itinerarios digitales para la enseñanza y el aprendizaje en educación secundaria. Las producciones se pueden ver a través del sitio web del portal Aprender del CGE.



Con el mundial como punto de partida, las escuelas trabajaron en la producción de un logo o mascota, publicaron noticias, escribieron cuentos y grabaron podcasts, entre otras actividades orientadas al diseño y publicación de portales de noticias. Aprender con el Mundial Sueños Mundialistas es un recorrido didáctico orientado a la creación y publicación de un portal de noticias sobre el mundial de fútbol. La iniciativa combina instancias de lectura, escritura, oralidad, investigación y producción de contenidos, de resolución individual y grupal. A la vez, mediante las actividades planteadas se busca introducir y propiciar en cada estudiante una serie de competencias para producir contenidos y narrativas propias de la cultura digital de la cual forman parte. En ese sentido, se les convoca a una participación que requiere la apropiación y el uso de los contenidos de Lengua, para alcanzar la realización de piezas y recursos digitales en diferentes formatos.



PrograMate Mundial es un recorrido didáctico orientado a que los estudiantes programen su propio campeonato de fútbol. De esta manera, se propone la vinculación entre la matemática y las ciencias de la computación. Los desafíos planteados en este itinerario permitirán que cada estudiante adquiera aprendizajes significativos sobre contenidos curriculares de matemática y reconozca simuladores como Scracht y Geogebra.



Ambos contenidos fueron diseñados para la Educación Secundaria en el marco del proyecto IDEAS (Itinerarios Digitales de Enseñanza y Aprendizaje) que plantea la combinación de instancias presenciales y virtuales que posibilitan expandir el espacio-tiempo del aula, la vinculación social y pedagógica de los estudiantes con sus docentes utilizando y apropiándose de las tecnologías digitales. De esta manera, se promueve la creatividad, la colaboración, el aprendizaje autónomo, entre otras competencias.





Sueños mundialistas: Las producciones de las escuelas





-Mundialmente eufóricos: Portal de noticias



Escuela secundaria Nº60 Bicentenario de Crespo





-La jordaneta: Portal de noticias



Segundo año D. Escuela secundaria Nº13 Ricardo López Jordán de Paraná





-Mundial Qatar López Jordán: Portal de noticias



Segundo año A. Escuela secundaria Nº13 Ricardo López Jordán de Paraná





-De Segundo C a Qatar: Portal de noticias



Segundo año C. Escuela secundaria Nº13 Ricardo López Jordán de Paraná





-Sensacionesfutboleras: Portal de noticias



Segundo año B. Escuela secundaria Nº13 Ricardo López Jordán de Paraná





-Mundimoreno: Portal de noticias



Escuela Secundaria Nº57 Mariano Moreno





-Motivación futbolera: Portal de noticias



Escuela secundaria Nº3 Monseñor Abel Bazán y Bustos





-Segundo A con la celeste y blanca: Portal de Noticias



Segundo año “A” de la Escuela secundaria N° 30 Carlos Gardel de Concordia







-Segundo B en Qatar: Portal de Noticias



Segundo Año B de la Escuela Secundaria N° 30 Carlos Gardel, de Concordia





-Sueño como en el 86: Portal de Noticias de Segundo Año “C” de la Escuela Secundaria N° 2 J.G. Artigas de Concordia





-Estudiante de Oro: Portal de Noticias



Segundo Año “D” de la Escuela Secundaria N° 2 J.G. Artigas de Concordia





-Rumbo a Qatar 2do C: Portal de Noticias



Segundo Año C de la Escuela Secundaria N° 30 Carlos Gardel"de Concordia





-El sueño de los Argentinos 2A: Portal de Noticias



Segundo Año A de la escuela Secundaria N° 9 Intendente Gerardo Yoya de Concordia





-Mundial “D”finitivo: Portal de Noticias



Segundo Año D de la Escuela Secundaria N° 30 Carlos Gardel de Concordia





-El Mundialito: Portal de Noticias



Segundo Año A de la Escuela Secundaria N° 2 Artigas de Concordia







-Yoya TV: Portal de Noticias



Segundo Año C de la escuela Secundaria N° 9 Intendente Gerardo Yoya de Concordia





-Jugadores del barrio: Portal de Noticias



Segundo Año B de la Escuela Secundaria N° 2 Artigas de Concordia





-Novedades 2 D: Portal de Noticias



Segundo Año D de la escuela Secundaria N° 9 Intendente Gerardo Yoya de Concordia