Los afiliados al Iosper tendrán beneficios para asociarse al CAE: los detalles

El Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) firmó un convenio de colaboración con el Club Atlético Estudiantes (CAE) para que los afiliados puedan asociarse a la institución con una cuota bonificada. “Mejorar la calidad de vida implica poder tener una actitud activa con promoción primaria de la salud, con ejercicios, recreación y buenos hábitos”, afirmó el presidente del Directorio Obrero, Fernando Cañete.Desde enero, los afiliados a Iosper podrán asociarse al CAE en las distintas categorías societarias con una bonificación del 40,5 por ciento durante las primeras 24 cuotas, el ingreso bonificado; tampoco abonarán el derecho de pileta en ninguna de sus sedes, según el acuerdo que firmó Cañete con el presidente del club, Emilio Fouces.Para acceder al beneficio, los nuevos socios deberán presentar una solicitud (lo que implica que avala la calidad de empleado y vigencia), pero no deberán figurar en los padrones de la institución deportiva desde el 1 de enero de 2022 hasta la fecha y, de haber sido socios, no deberán registrar deuda.Los nuevos socios podrán acceder al CAE en sus seis sedes: Central, Playa, Plumazo, Plumín, Golf y Urquiza.Al respecto, Cañete aseguró que el acuerdo “permite a los afiliados de la Obra Social practicar actividades recreativas y deportivas en el CAE (uno de los más grandes de Paraná) lo que contribuye a la prevención de enfermedades no transmisibles, como las cardiovasculares, el cáncer y la diabetes”.Asimismo, el presidente del Directorio Obrero remarcó que las actividades físicas “reducen los síntomas de la depresión y la ansiedad y mejoran las habilidades de razonamiento, aprendizaje y juicio”.Asimismo, destacó que contar con un nuevo espacio de recreación para los y las trabajadoras públicas “a nivel psicofisiológico, incrementa las expectativas de vida y mejora el sistema inmunológico, reduciendo y previniendo la hipertensión y el hiperestrés, beneficiando al sistema cardiovascular y mejorando el funcionamiento neuropsicológico”.