Un uruguayo ganó el auto que se sorteó en la Maratón de Reyes de Concordia

Las inscripciones bonificadas, los grandes premios para los primeros lugares y el sorteo de un automóvil O km le dieron un atractivo especial a la 44° Maratón Internacional de Reyes. Miles de competidores corrieron los 10 y 5 kilómetros con la alegría de participar de una de las carreras más lindas del país.En cada calle, en cada esquina, el público alentó la llegada de los competidores y el unánime aplauso los recibió en el Corsódromo Municipal. A la consagración de los corredores que se ubicaron en los primeros lugares y el arribo de todos los participantes, seguiría la emocionante entrega de trofeos y premios.Este fue el momento ideal para sortear el vehículo comprometido por la organización y la fortuna le sonrió a un competidor de la otra orilla. El salteño Agustín Gonzalez que viajó a Concordia a correr los 5 kilómetros, invitado por amigos de este lado del río, y - luego de recibir las llaves del auto de manos del intendente Enrique Cresto y la comisión organizadora - se volverá en un nuevo automóvil."Estoy muy feliz. Le agradezco al Intendente y los organizadores de esta gran carrera. Es muy emocionante vivir todo esto. Es una carrera muy grande, con muchísima gente corriendo y mucha gente alentando", dijo el ganador del O km. "Cuando me anoté sólo quería venir a correr y disfrutar todo esto, no podía creer cuando dijeron mi número y me llamaron para recibir el premio. La verdad estoy muy feliz, muy emocionado y les agradezco a todos por este premio y esta linda experiencia", concluyó el corredor uruguayo.