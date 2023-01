Vecinos autoconvocados denunciaron la acefalía en la vecinal de barrio Antonini

Vecinos autoconvocados denunciaron la acefalía en la comisión vecinal de barrio Antonini de Paraná. A través deexigieron la convocatoria a elecciones para designar a las autoridades y denunciaron el “maltrato” que reciben los niños de la zona porque “no les permiten jugar en el playón deportivo”.“Presentamos una nota firmada por 25 vecinos en Comisiones Vecinales, pero hasta la fecha no hemos tenido respuesta; estas personas ocupan la figura de la vecinal, alquilan el salón vecinal y no sabemos quién cobra la cuota; también se cobra una cuota mensual por las prácticas de vóley, siendo que es un deporte barrial y no debería ser así. Nos preguntamos en concepto de qué cobran y quién agarra ese dinero”, cuestionó Mauricio, uno de los vecinos autoconvocados.En ese sentido, exigieron “que se convoque a elecciones” para designar a las nuevas autoridades de la comisión vecinal. “Hace cuatro años que la comisión vecinal está acéfala; antes ponían como excusa la pandemia, pero las restricciones ya terminaron”, completó Maximiliano, otro de los autoconvocados. “La vecinal Antonini es una de las más grandes de la ciudad y una de las más abandonadas”, indicó.En la oportunidad, también denunciaron el “maltrato” que reciben los niños de la zona porque “no les permiten jugar en el playón deportivo”.“Con mi nene de nueve años vinimos a jugar el miércoles a las 20, pero estaban las chicas del vóley y lo echaron; le dijeron que se fuera porque ellas pertenecen a la comisión y que tienen todo el derecho de ocupar el playón y así como pasó con mi hijo, pasó con otros niños”, contó Silvia. “A los chicos los echan y a los adolescentes los amenazan con llamar a la Policía”, reveló.