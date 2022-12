Será obligatorio usar barbijos en centros de salud de Gualeguaychú

El director del Centro de Atención Primaria de la Salud “Juan Baggio”, Emiliano Zapata determinó adecuar la atención de pacientes en línea con la Resolución N°140 del COES y el Ministerio de Salud de Entre Ríos.Ante la “evidencia de circulación de virus Influenza y el aumento de SARS-CoV-2, se actualizan las recomendaciones para la prevención de las infecciones respiratorias agudas en establecimientos de salud y para personal sanitario, en el marco de la estrategia de vigilancia y control integral de COVID19”, reza la normativa.Para ello, es “importante que los establecimientos de salud tomen las medidas necesarias para el cuidado de las y los trabajadores y para sostener el funcionamiento de los servicios. En este sentido, es OBLIGATORIO el uso de barbijo quirúrgico en instituciones de salud”, estableció el COES.La medida rige para “pacientes y acompañantes, para reducir la exposición a virus respiratorios. El personal de salud que esté en contacto con pacientes, realice tareas de asistencia directa a personas con infecciones respiratorias y quienes ingresan a la sala de internación”.Desde el Centro de Salud se recomendó a la población el uso adecuado de barbijo, mantener una ventilación adecuada de los ambientes, realizar el lavado frecuente y adecuado de manos además de evitar el contacto con personas que tengan condiciones de riesgo.Asimismo, recordar que antes y después de manipular el barbijo es importante practicar higiene de manos con alcohol al 70 por ciento o lavado de manos con agua y jabón.En otro tramo de la Resolución se explicó que “se priorizará el diagnóstico etiológico de COVID-19 en personas con enfermedad respiratoria que pertenezcan a grupos como mayores de 50 años y con condiciones de riesgo; personal de salud o de centros de personas institucionalizadas o unidades carcelarias; que trabajen o presten cuidado a personas vulnerables; personas con antecedente de viaje en últimos 14 días en una región en la que esté circulando una variante de interés o de preocupación que no estén circulando en el país y quienes cursen internación por infección respiratoria aguda identificando casos moderados y graves”.Aquel paciente de COVID-19 positivo o con síntomas una infección respiratoria aunque sea leve y asintomático “deberán extremar las medidas de prevención durante 10 días; evitar el contacto con personas vulnerables; no podrán acudir a actividades laborales, educativas o lugares públicos durante el periodo sintomático agudo o durante 5 días desde la fecha del diagnóstico para los casos confirmados de COVID-19”.En el caso de pacientes internados confirmados se seguirá el aislamiento respiratorio.Por su parte, en casos positivos de personas que integren instituciones carcelarias, de salud, centros con personas institucionalizadas, que trabajen o presten cuidado a personas vulnerables se recomienda “no acudir a su ámbito laboral durante 5 días desde la fecha de inicio de síntomas o desde el diagnóstico, pudiendo regresar con mejoría clínica tras 24 horas y extremar cuidados hasta completar los 10 días con uso adecuado y permanente de barbijo, ventilación adecuada de ambientes, lavado de manos e higiene respiratoria.Se aclara que no se realizará seguimiento de casos confirmados ni rastreo de contactos por las instituciones de salud.Mientras que los contactos estrechos no deberán cumplir cuarentena pero si extremar las medidas de prevención durante 10 días y evitar el contacto con personas vulnerables.