Defensa del Consumidor: cuáles son los principales reclamos y cómo se resuelven

Institucionales Defensa al Consumidor hizo un balance del trabajo realizado en el año

Desde la oficina dese informó que “las denuncias presenciales se incrementaron en un 100% a partir del cambio de oficinas al domicilio de Urquiza 831, constituyendo ahora el 40% de los reclamos”.Además de, por el plazo que tienen para devolver el producto cuando no funciona o no están conformes con este”, explicó ala coordinadora de Defensa del Consumidor, Patricia Valín.En relación a los, Valín confirmó que el principal reclamo es “por la compra de celulares cuando no funcionan”. “Las empresas de telefonía móvil los envían a los servicios técnicos y el problema es por lo tiempos; o cuando acuerdan un determinado abono y no lo cumplen”, indicó. De igual manera, la coordinadora aclaró que “cuando el consumidor se presenta con la factura y el sobreprecio que le cobran –que no es el que acordó- es del 90% de reconocimiento por parte de las empresas y predisposición con acuerdo del cliente”.Respecto a las, la municipal señaló que “cuando uno compra un producto nuevo, este tiene seis meses de garantía”. “Si la compra es por internet, la persona tiene diez días para usarlo y devolverlo; y si uno compra en un comercio de forma personal a ese plazo de devolución no lo tiene”, especificó.indicó y subrayó que “un celular no debería tardar hasta dos meses en regresar de un servicio técnico”.Y agregó: “Pero si durante esos seis meses, si el producto no funcionó o tuvo una falla técnica, se reclama a la empresa y esta lo manda al servicio técnico; éste tiene que solucionarlo y devolver el producto al consumidor en las mismas condiciones que lo compró”. “Si el consumidor no está de acuerdo, el segundo paso sería odestacó Valín al recalcar que la devolución del producto “tiene que ser un trámite sencillo y rápido para el consumidor”.