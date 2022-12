Unos 130 niños asisten a la Colonia Municipal de Verano en el Complejo El Sol

Las colonias de verano en el Complejo El Sol son impulsadas por la Municipalidad de Paraná, donde se realizan actividades gratuitas. En este marco, la profesora Adriana le mencionó a Elonce sobre este proyecto: “Empezó hace unos años, cuando ocupábamos un pedazo de terreno y ahora tuvimos la posibilidad de conseguir este lugar. Los chicos limpiaron y con la carretilla sacaron todos los yuyos. Uno de los empleados del complejo, Silvio, removió la tierra que es el trabajo más pesado, el cual los chicos no pueden realizar y ayer plantaron su primera semilla”.Con respecto a lo que plantaron, la profesora le mencionó a Elonce: “Ellos pedían melón, sandía, frutilla, pero nosotros les sugerimos que elijan una verdura como, por ejemplo, lechuga, acelga, achicoria, tomate o zapallo, todo lo que dentro de poco se pueda ver el brote y ellos disfruten de ver a su semilla crecida”.Asimismo, se refirió al proyecto llevado a cabo en otros años: “Lo hemos realizado, pero algo más pequeño. Esta es la primera vez que se hace una huerta tan grande”. Además, agregó que los chicos cuando cosechan “se van felices a sus respectivas casas” y que forma parte de esta iniciativa hace aproximadamente “20 años”.También, dijo: “Estoy con las edades más tempranas. Se puede trabajar bien ya que son chicos respetuosos y a veces las colonias municipales están tildadas de que los niños son terribles, pero no es así”.De esta manera, añadió sobre la cantidad de chicos que participan de la colonia: “Alrededor de 102 y 130 chicos por día”. Y aclaró en cuanto a la matrícula: “Tenemos inscripción abierta, pero en lista de espera. Los chicos que no van viniendo por cualquier motivo personal se le da de baja y se agrega un niño nuevo”.Por otra parte, la profesora Paula se refirió a los chicos: “Ellos están a la expectativa de todo, en este caso fue una idea de Adriana y nosotros acompañamos a los pequeños que están muy entusiasmados”.En cuanto a los chicos y la pandemia, dijo: “Ellos lo disfrutan un montón. Disfrutar de cada momento, aprender un montón de cosas, todas las semanas hacemos algo distinto como el tema huertas o el circo, en donde los chicos la pasan lindo y lo disfrutan un montón”.