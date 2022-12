Ambulancieros demandaron regularizaciones y el pago de un adicional a Salud

Presencias

Autoridades sanitarias recibieron a representantes del Sindicato de Choferes Oficiales de la Provincia de Entre Ríos (Scoper), en un encuentro que estuvo presidido por la secretaria de Salud, Carina Reh. En la oportunidad se hizo un repaso de las demandas planteadas por el sector, y se acordó continuar trabajando articuladamente para arribar a soluciones conjuntas en el corto y mediano plazo.Culminada la audiencia, Reh manifestó: “Ellos presentaron un listado de requerimientos en relación a su problemática, que surge desde diferentes efectores. Ante esto, se les hizo el planteo de que revisaran la situación de cada trabajador por establecimiento (en virtud de que no se presentan las mismas situaciones en todos los hospitales); y a partir de allí empezar a trabajar en particular con cada institución para regularizar las situaciones que estuvieran en irregularidad”., “para que puedan regularizar la situación de aquellos trabajadores que tienen excesos de horas trabajadas”, explicó Reh. Y añadió: “También les manifestamos el compromiso del Ministerio de relevar el déficit de choferes que hay en la provincia por cada efector, para poder ir trabajando un proyecto de creación de nuevos cargos para regularizar la planta óptima de choferes”.En tal sentido, se los puso en conocimiento de las capacitaciones que se realizaron durante este año para toda el área de traslados, lo que incluye a los choferes; “y se les va a informar cuáles han sido los choferes que participaron de las mismas”, acotó Reh.En esta línea, desde Scoper también se comprometieron en trabajar internamente, con sus trabajadores, en cuanto al cuidado de los móviles, participar de las capacitaciones y de comunicar las instancias en las que identifiquen dificultades para que el Ministerio tenga un conocimiento más completo de la situación que están atravesando.Tras la audiencia, Costa indicó: “Desde ya, queremos destacar la buena predisposición que recibimos, se solucionaron cosas en las que quizás no estábamos de acuerdo porque no habíamos tenido una charla, el diálogo fue muy positivo y nos vamos contentos por eso y porque los compañeros van a tener una respuesta”. En esta línea, recordó que bajo su representación se encuentran todos los choferes de ambulancia que, entre afiliados y no afilados, son más de 500 personas a nivel provincial.En cuanto a la retención de servicios que se había anunciado días atrás, Costa señaló que la medida quedará sin efecto: “Hemos llegado a un acuerdo. Voy a hablar con el director de Trabajo de la provincia para que esté al tanto de la situación y labre un acta, así que levantaremos la medida de fuerza”.Finalmente, sobre otros ejes examinados, el secretario gremial precisó: “Abordamos diferentes inquietudes, como el tratar de buscar una solución a la recarga horaria y que los viáticos sean pagados como corresponde. Lo que más nos gustó es que encontramos una mayor facilidad para poder adelantar los trámites que nos corresponden, ya sea por expedientes como demás gestiones”.Por la cartera sanitaria, participaron el subsecretario de Redes Integradas de Servicios de Salud, Marcos Bachetti; y los directores generales del Segundo y Tercer Nivel de Atención, y de Recursos Humanos, Dante Enríquez y Cristian Fontana, respectivamente.Por Scoper asistieron a la audiencia el secretario adjunto, Luis Schmidt y el secretario gremial, Claudio Franco.