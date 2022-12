Con variados deportes se inaugura la Fiesta Nacional de la Playa 2023

Todos los años, el deporte de Concepción del Uruguay y la región se hace presente en la Fiesta Nacional de la Playa. En esta nueva edición contará con 14 eventos deportivos que convocarán a cientos de deportistas y aficionados a participar de ellas. Habrá Hockey en la arena, beach vóley, torneos de pesca, deportes náuticos y el tradicional Seven de Rugby. Este año también se suma la participación del TC Mouras, con pilotos y autos de competición que se suman al evento más importante que tiene la ciudad.La agenda de actividades deportivas prevista es la siguiente:Sábado 14 de enero (Banco Pelay):“32º edición Seven Internacional de la Playa de Rugby”“Regata de Veleros Optimist Fiesta de la Playa”“Torneo de pesca deportiva Fiesta de la Playa de Río”“Torneo de lucha de playa”Sábado 14 y Domingo 15 (Banco Pelay):“Torneo de Hockey Five Arena 2023”“Torneo de Beach Voley de Cuartetas”Domingo 15 (Banco Pelay):“Torneo de Tejo “Fiesta Nacional de la Playa”“Torneo de Fútbol Playa Femenino”“Encuentro de Escuelas de Canotaje Fiesta de la Playa”Prueba de aguas abiertas 2k y 4kSábado 21 de eneroTravesía de Kayak “Aguas que unen”Sábado 21 y Domingo 22 (Banco Pelay):“Torneo de Ajedrez IRT Fiesta Nacional de la Playa de Río”Exhibición de deportes náuticos (kitesurf y windsurf)Sábado 21 y Domingo 22 (Autódromo):TC Mouras en el Autódromo de Concepción del UruguayLa noche del jueves 19 de enero se realizará la presentación oficial de la 1° fecha del TC Mouras, TC Pista Mouras y Fórmula 3 Metropolitana, en la Fiesta de la Playa. Será con la presencia de 90 pilotos que van a estar participando ese fin de semana en el Autódromo de Concepción del Uruguay.Artistas y precios de entradas y plateas para las noches de shows:-Miércoles 18 de enero: LA K´ONGAEntradas generales: $2.500,00 (hasta el 21/12/22).Entrada de menores de doce (12) años: $500,00.Platea en Sector A1: $3.700 (hasta el 21/12/22)Platea en Sector A3: $3.700 (hasta el 21/12/22)Aclaración importante: los valores de las plateas incluyen el costo de la entrada general.-Jueves 19 de enero: KE PERSONAJESEntradas generales: $2.000,00 (hasta el 21/12/22).Entrada de menores de doce (12) años: $500,00.Platea en Sector A2: $3.500 (hasta el 21/12/22)Aclaración importante: los valores de las plateas ya incluyen el costo de la entrada general.-Viernes 20 de enero: ABEL PINTOSEntradas generales: $2.500,00 (hasta el 21/12/22).Entrada de menores de doce (12) años: $500,00.Platea en Sector B2: $5.700 (hasta el 21/12/22).Aclaración importante: los valores de las plateas ya incluyen el costo de la entrada general.-Sábado 21 de enero: 4 Pesos de Propina + LA BERSUITEntradas generales: $1.500,00 (hasta el 21/12/22).Entrada de menores de doce (12) años: $500,00.SIN PLATEAS-Domingo 22 de enero: LOS PALMERASEntradas generales: $2.000,00 (hasta el 21/12/22).Entrada de menores de doce (12) años: $500,00.Platea en Sector A2: $3.500 (hasta el 21/12/22).Aclaración importante: los valores de las plateas ya incluyen el costo de la entrada general.Todos los valores son finales, ya incluyen el costo por servicio.Las entradas y plateas se pueden adquirir por vía telefónica al 03515697101 de 9 a 14 hs., a través de la página www.1000tickets.com.ar o de forma presencial en los siguientes puntos de venta disponibles en Concepción del Uruguay:Dirección de Turismo (Galarza y Supremo Entrerriano)Horario de venta: todos los días de 10 a 14 hs.1000Tickets (Bv. Yrigoyen N° 474) (Río Sol Apart Hotel)Horario de venta: todos los días de 10 a 14 hs.Isla del Puerto (Pórtico de ingreso – Planta baja)Horario de venta: todos los días de 14 a 20.30 hs.Predio Multieventos (Belgrano y Maipú)Horario de venta: todos los días de 14 a 20.30 hs.