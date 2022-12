Se realizó el concurso de fotografía por los 40 años de Malvinas

Este jueves a la mañana se llevó a cabo el concurso de fotografía en base a los 40 años de Malvinas. En el marco de esta actividad, Francisca D’Agostino, secretaria de Cultura de Entre Ríos, se refirió a que “veíamos que, en el pueblo, aunque sea más chico de nuestra provincia hay siempre alguna referencia a las Islas de Malvinas y eso habla de la idea de soberanía que tenemos tanto los entrerrianos como los argentinos. El concurso estuvo abierto durante varios meses para que todos pudieran mostrar y gracias a la ayuda del Centro de Veteranos que fueron también jurados, hicimos una selección de primero, segundo y tercer premio. Esta muestra va a estar en Casa de Gobierno, pero la idea es que pueda recorrer también otros lugares de la provincia y que se vaya sumando año a año esta muestra de “Mostrando mi lugar””.Por otra parte, Luis Esteban Santa Cruz, veterano de Malvinas, habló sobre su experiencia: “Yo represento a la federación de combatientes de Malvinas de Entre Ríos, además soy vicepresidente y socio del Centro de Veteranos de Guerra de Paraná. Es un orgullo tener en cuenta los 40 años nuestros y la selección fue hermosa porque cada lugar mostró su foto y costó mucho. Estamos muy contentos que hayan participados los colegios, chicos, fotógrafos o los que hicieron las fotos”.Asimismo, brindó detalles de los premios: “Los premios son insumos electrónicos, notebooks, cámaras webs, libros de la editorial de Entre Ríos, así que la idea es fortalecer. Esto era un concurso para aficionados y no para profesionales, pero además es poder sumar material para que puedan seguir desarrollando la tarea fotográfica”.No obstante, Gabriela Pérez, ganadora del premio, dijo: “Me dedico a la plástica y también a la fotografía. Estoy muy orgullosa de participar y me pareció un hermoso homenaje a los veteranos. Creo que represente lo que fue Malvinas para Paraná”.De esta manera, se refirió a lo que representa su foto como “es uno de los soldados, donde le tocó vivir la guerra de Malvinas y fue realmente traumático para mí. Me parece que eso simboliza el drama de lo que es una guerra”.Con respecto al hit musical que está sonando en los estadios de Qatar y hace referencia a Malvinas, Luis dijo que “la causa de Malvinas no solamente es de los veteranos de guerra, sino que es nacional. Llegó a Qatar donde están con el equipo de fútbol, pero también estamos nosotros presentes que eso es importante. Es malvinizar al mundo”.Además, agregó que al escucharla siente “una emoción. Orgulloso de haber participado en Malvinas y hoy después de 40 años, seguir manteniendo vivo la llama, es hermoso”.