El 26 de diciembre inician las actividades de verano en el Parque Escolar Berduc

El lunes 26 de diciembre, en el Parque Escolar Enrique Berduc se pondrá en marcha el programa “Acciones de Verano”, que se extenderá hasta el 10 de febrero.Silvia Michoud directora del lugar, dijo aque las propuestas consisten en “clases de natación en nivel inicial hasta grupos de acuaerobic, y natación para jóvenes y adultos. La propuesta es amplia y variada para todas las edades”.“Este año no se pudo planificar la colonia porque debido al avance de las obras no tenemos el espacio suficiente para albergar a tantos chicos, pero pensamos las actividades a fin de poder utilizar la pileta a pleno”, indicó.Las actividades están dirigidas “a todo el público en general. Las inscripciones ya cerraron, pero en estos días vamos a hacer una evaluación de los lugares que nos han quedado y los horarios más despoblados y vamos a volver a publicar los cupos para que la gente se puedan anotar”.“El público acompaña mucho las propuestas del parque”, mencionó la directora del Berduc. En este sentido, aclaró que la pileta no es recreativa como la de los clubes, todas las actividades son con profesor.Finalmente, y consultada sobre las obras que se realizan en el espacio, explicó que “los trabajos avanzan a buen ritmo”.