Cáritas Argentina lleva adelante su campaña de Navidad para "acortar distancias"

Policiales

Intentó quemar la casa a su hermana: “Es violento y amenazó con prenderme fuego”

“Te voy a prender fuego, no le tengo miedo a nada porque salí diferente de la cárcel, más frío, y no me importa nada”. Esas fueron las amenazas del hombre de 33 años le profirió a su hermana, supo Elonce.