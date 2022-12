Colón inauguró la temporada de verano con la bendición de playas y termas

Foto 1/4 Foto 2/4 Foto 3/4 Foto 4/4

Con la presencia de las fuerzas de seguridad, prestadores de servicios, vecinos, representantes de instituciones, cuerpo de guardavidas, concejales y funcionarios, el Intendente José Luis Walser dejó inaugurada la temporada de verano poniendo en marcha "Verano Colón" este jueves 8 de diciembre en el día de la Virgen Inmaculada Concepción.



Con la bendición de playas y termas a cargo del sacerdote Rubén Dalzotto, se llevó a cabo en balneario Inkier el acto de apertura de la temporada habilitando las playas. Se expusieron móviles junto a personal de la Dirección de Inspección General con el nuevo vehículo de apoyo de la vía pública. También hicieron lo propio Prefectura, Policía, Gendarmería y Bomberos Voluntarios.



El Intendente José Luis Walser agradeció a todas las instituciones locales y prestadores de servicios que hacen posible el posicionamiento nacional de Colón en materia turística. Hizo un especial agradecimiento a las fuerzas de seguridad y al sector privado y área de salud.



"Hemos vuelto a poner a Colón en lo más alto del turismo nacional, es el destino por excelencia de Entre Ríos, pero hoy está entre los diez destinos más elegidos del país, y eso no es casualidad, sino fruto de un enorme trabajo conjunto" sostuvo.



Y afirmó también: "Colón tiene múltiples atractivos turísticos como no tienen todos los destinos, playas, islas, termas, una oferta gastronómica que es la mejor de la costa del Uruguay, un servicio náutico como no tiene otra ciudad sin ninguna duda".



Aspectos que distinguen

El Intendente de Colón resaltó por otro lado, aspectos que distinguen a la Ciudad como destino, y dijo en ese sentido: "Quiero hacer hincapié en la calidez del colonense para recibir a los visitantes, lo dicen los turistas que nos vuelven a elegir, otro aspecto determinante al momento de elegir un destino turístico es la tranquilidad, y la seguridad".



"Estos aspectos no surgen de un día para el otro, se construyen día a día, trabajando en conjunto con Prefectura, Policía, Gendarmería, Inspección, Amigos de la Policía, Bomberos, con las instituciones que nuclean a los prestadores turísticos, al comercio, con una mirada conjunta de Ciudad y de Destino Turístico" aseveró José Luis Walser.



Y añadió en la misma línea: "Debemos valorarlo y mucho, porque por eso nos eligen, por eso hay que cuidarlo y construirlo todos los días con aportes de cada parte, con aspectos novedosos en cuanto a destino turístico pero que tenemos la obligación de llevarlo adelante porque Colón es sin ninguna duda es el líder en turismo, eso por supuesto que es un enorme orgullo, pero también una enorme responsabilidad".



Elegido a nivel nacional



José Luis Walser hizo énfasis en el lugar que ocupa la Ciudad en Argentina: "No hay manera de estar entre los diez destinos turísticos más elegidos de nuestro país sin hay un trabajo conjunto que acompañe este desarrollo, Colón comenzó a trabajar en conjunto y esos aspectos se ven, se van a seguir viendo y también lo ve el visitante, es un círculo virtuoso en nuestra Ciudad porque cuando hay turismo hay trabajo y desarrollo, para lo que trabajamos todos los días".



Se hizo entrega de dos cámaras para lectura de patentes y el equipo de grabación a la Jefatura Departamental de Policía y a la Asociación Amigos de la Policía, que se sumarán al centro de monitoreo de seguridad cuya inversión con fondos propios supera los 600 mil pesos.



Por su parte el cuerpo de guardavidas recibió dos desfibriladores para las playas sur y norte en el marco del Programa Municipal "Colón Ciudad Cardiosegura" con una inversión de más de medio millón de pesos.



Por otro lado, se anunció que desde este jueves 8 de diciembre la dirección Municipal de Salud contará con un puesto en playa sur, y desde enero, en la playa norte, con atención de enfermería de 14 a 20 horas.



Luego de la bendición de las playas, la Cámara Náutica y el Club Náutico Colón realizaron una caravana por el río Uruguay hasta la zona portuaria de Colón. En Termas Colón se realizó la bendición del complejo y dirigieron la palabra el secretario de Turismo y Cultura Federico Escher y la Gerente Comercial Romina Quiróz.



Luego, parte de la comitiva encabezada por el viceintendente Ramiro Favre, acompañó al sacerdote a la bendición de la playa del Club Piedras Coloradas.



Por la tarde estaba previsto que una caravana partiera desde el Palacio de Turismo recorriendo distintos atractivos, para culminar en el predio del evento pre Artesanía en el Parque Quirós. Y a las 21 se lleva a cabo la tradicional misa y procesión náutica en la zona portuaria con la Virgen Inmaculada Concepción.