El Circulo Médico redujo un 2% la retención de honorarios profesionales

El Círculo Médico Departamento Paraná (CMP) anunció una disminución del 2 por ciento a la retención de los honorarios de los profesionales asociados, de modo que, a partir de 2023, ya no será del 9 sino del 7 por ciento.Al respecto, el presidente del CMP, Eduardo Vesco, señaló a Elonce que “Es un reclamo histórico de todos los colegas para disminuir las retenciones”. Además, explicó que no lo podían llevar a cabo debido a que las cuentas del Circulo médico no “cerraban”, tal es así que en un momento se llamó a Concurso de Acreedores.En este sentido, señaló que “afortunadamente ya se terminó de pagar el concurso y ahora pudimos hacer una disminución de las retenciones que se les hace a los profesionales, pasamos de un 9 por ciento a un 7 por ciento”.“Significa un esfuerzo muy grande bajar el porcentaje de retención, pero afortunándote estamos en condiciones de hacerlo gracias a un programa que llevamos a cabo hace seis años”, sostuvo VescoPor otro lado, el presidente del CMP hizo referencia a las diversas problemáticas que tienen los profesionales: “Es importante que se aumenten los honorarios que se cobran y es necesario que se mejoren los tiempos de los concursos médicos para el pase a planta permanente”.En este sentido, valoró que “hay casos en que los médicos están 20 años siendo suplencias y después del concurso pasan alrededor de dos años hasta que se efectiviza”.