Culmina Diplomatura de Cuidado de Personas Mayores con perspectiva de género

Se suman a Once por Todos

puso relevancia aen que “ha sido un trabajo de varios años y un sueño, el poder dictar la Diplomatura. Esta es la primera que se da en nuestro país, especialmente para cuidadoras domiciliarias y auxiliares en cuidados gerontológicos. Para poder llegar a esto han colaborado muchas instituciones”.“En una población envejecida a pasos agigantados, mucho más de que indicaban las previsiones y las metas del 2030, cada vez se necesitan más cuidados y cada vez tenemos más población, no solo más vieja, sino que también con una feminización creciente de la franja que va de los 80 a los 100 años”, aseveró.Y destacó que “hay otro fenómeno, el de la comunidad LGBTQ+, en donde ya hay nuestros primeros viejos en cuidados. Son cuestiones que veíamos muy lejanos en los ’90 y ahora están impactando. Y la formación es muy importante”., por su parte, dijo: “Ha sido un esfuerzo enorme el de la cuidadoras, que llegan desde Concordia, Nogoyá; hay también de Paraná. Dejan de trabajar y se vienen a cursar la diplomatura. Y le han dado la importancia que tiene esta diplomatura. Siempre estamos trabajando en estas nuevas vejeces; en un par de años tendremos otras vejeces que cuidar, por lo tanto vamos a tener que formarnos para esto”.“Ya va a haber personas mayores que no van a tener nietos, que no van a tener hijos y por lo tanto van a ser distintas las vejeces que vamos a tener que cuidar. Por eso planteamos la formación constante para nuestras cuidadoras y cuidadores”, aseguró a Elonce.y la Salud de Uader resaltó el trabajo sobre “la necesidad de que el cuidado integral abarque a todas las comunidades”., aseveró que como todos los años, “estamos recolectado junto con la Asociación La Delfina, pañales para adultos. Vamos a seguir trabajando el 8 de diciembre en la Sala Mayo y en La Delfina, en calles Santiago del Estero”.Dijo que buscan además “hacer visible el trabajo de las cuidadoras, que no es sólo domiciliario sino que también es solidario”.