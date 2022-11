CAFESG facilitó la compra e instalación de más de 70 termotanques solares

El programa "Tu hogar sustentable" ejecutado desde la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG) facilitó durante 2022 la adquisición e instalación de más de setenta calefones solares en hogares particulares de los departamentos de Concordia y Federación.



Una de las familias beneficiadas es la de Nilda Noemí González, que vive junto a su esposo y tres hijos en el barrio Monseñor Rösch de la ciudad de Concordia. Este domicilio fue visitado este martes por el presidente de CAFESG, Luis Benedetto, junto a los vocales del organismo Eduardo Mozetic y Marcelo López.



Nilda, relató que "nosotros nos enteramos desde la primera convocatoria y por cuestiones de comunicación que no he estado yo en mi casa no tuve acceso en ese momento, cuando me enteré nuevamente de la segunda convocatoria inmediatamente me anoté y salimos beneficiados".



"Las personas no tienen que dudar en hacer la solicitud, primero porque estamos hablando de energía solar, algo que no daña el ecosistema, en segundo lugar el beneficio importante en lo que es costos, nosotros ya lo hemos notado en menos de un mes, gastamos casi la mitad de lo que veníamos gastando, es muy importante sobre todo para nosotros que somos una familia de clase media baja, necesitamos de este apoyo, en este caso particular que nos dio CAFESG, nos parece oportuno destacarlo porque necesitamos este apoyo en nuestra región" continuó la vecina de Concordia.



Finalmente, Nilda González confesó que "con mi esposo siempre añorábamos este sistema y lo veíamos como algo muy lejano, pensábamos que no íbamos a poder acceder y gracias a CAFESG pudimos, es muy fácil, sencillo y rápido, estamos muy agradecidos".



Por su parte, el presidente de CAFESG expresó que "este programa es muy exitoso, ha sido un nicho donde hemos podido llegar ante una necesidad pero también ante lo que hoy debemos hacer en materia de ahorro de energía, energía sustentable, en ese marco este programa tiene vigencia ya por segundo año, tanto en el departamento Concordia como Federación y hoy estamos visitando a la señora Nilda, que ha sido una de las beneficiarias, y como ella nos manifestaba recién, están viendo los frutos de haber adquirido el equipo y ven el ahorro que está produciendo, además de la satisfacción que tiene el poder haberlo hecho a través de CAFESG".



"Hay muchos pedidos, pero el programa tiene un límite dado el aporte que puede hacer CAFESG desde el punto de vista financiero, hemos invertido en estos dos años y pensamos que en el próximo podremos aumentar un poco más la inversión para llegar a más hogares, les pedimos paciencia, vamos a llegar a todos los que podamos con las condiciones preestablecidas" informó el funcionario provincial.



Por último, Benedetto hizo un balance del programa hasta ahora: "un análisis muy positivo de parte nuestra porque es un programa que lo visualizamos justamente en un momento crítico de la sociedad como fue la pandemia, ahí fue cuando decidimos lanzarlo, era necesario buscar alguna solución para el ahorro en materia energética y esto vino a aportar un destacado ahorro y nos sube al camino de la energía sustentable".