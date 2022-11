Se realizará el Festival “Paraná Canta a María” el próximo 7 diciembre

Once por Todos

Se realizará el décimo Festival “Paraná Canta a María”, el 7 de diciembre a partir de las 19:00 en el predio de San Nicolás, ubicado en calle División de los Andes, antes de Crisólogo Larralde. La entrada libre y gratuita y solicitan llevar una donación para colaborar con Once por Todos.“Es una fiesta muy importante para nuestra comunidad y queremos homenajear a María en las vísperas del Día de la Inmaculada Concepción”, expresó el sacerdote de la Parroquia Santo Domingo Savio, Walter Minigutti, a Elonce.En este sentido, dijo que “la misa comenzará a las 19 y luego habrá una peña desde las 20”. Habrá importantes artistas folclóricos, música el recuerdo, bandas alemanas y además los niños del jardín harán una presentación. “Las familias pueden llevar su sillón para estar más cómodos y disfrutar de los espectáculos”.La Parroquia “Santo Domingo Savio” le dice sí a la solidaridad y formará parte de la jornada Once Por Todos y será un punto de recolección de donaciones. Al respecto, el Padre, Walter Mingutti, señaló a Elonce que “mediante estas acciones ayudamos al prójimo y en el otro vemos la cara de Jesús”.El párroco detalló que reciben las donaciones en la parroquia y también en el Festival “Paraná Canta a María” que se llevará a cabo el 7 de diciembre.Este año, la colaboración de las personas, será destinada a hospitales, comedores, merenderos y escuelas”, se indicó ay mencionaron los elementos que más se necesitan para los beneficiarios de la jornada solidaria:-Se podrá donar pañales (de todos los talles), productos de higiene personal (como por ejemplo, jabones, papel higiénico, etc).-Alimentos no perecederos: fideos, arroz, tomate envasado, harina, leche, cacao, azúcar, etc.-Productos de limpieza: lavandina, detergente, etc.: Durante toda la jornada del miércoles 8 de diciembre, entre las 11 y las 22, se recibirán donaciones en la Sala Mayo, tal como se hizo en ediciones anteriores. Además, se podrá disfrutar de shows musicales que le pondrán ritmo al Día de la Solidaridad.: Otra de las formas de ayudar en diferentes zonas de la ciudad, son los “Carritos Solidarios” que volverán a estar en diferentes supermercados de Paraná donde se podrá donar. “Invitamos a colaborar en supermercados, donde se podrá comprar los productos que se necesitan en la jornada solidaria y depositarlos en carritos solidarios”, anticiparon los organizadores.: también se podrá hacer una donación de dinero, que se traducirá en la adquisición de elementos que cada institución necesite. La misma, se podrá hacer a través deAsimismo, se reciben donaciones solidarias a través de“Pedimos encarecidamente y de corazón, que las donaciones sean de los elementos que se necesitan, porque de esa forma, la ayuda llegará rápidamente a comedores, merenderos y hospitales”, explicaron aLas donaciones serán destinadas a “Voluntariado Santa Rita” del Hospital San Roque; Cooperadora Hospital San Roque; Cooperadora Hospital San Martín; ONG Suma de Voluntades; Merendero Lucerito; Parroquia Santa Lucía (merenderos); Escuela Nº 190 "Ob. J. M Gelabert y Crespo" (Paraná); Escuela "Gaucho A. Rivero" (Primaria N°201 y Secundaria Nº52); Hogar de ancianos "San Vicente de Paul".