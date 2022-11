Continúa la Encuesta Permanente de Hogares: se pide colaboración de los vecinos

Si bien el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas ya ocurrió y aún se siguen contabilizando los datos, la Dirección Provincial de Estadística y Censos sigue realizando trabajos en distintos puntos, especialmente en Paraná y Concordia, con la Encuesta Permanente de Hogares. Muchos encuestadores tienen dificultades para acceder a la información. Al respecto, Silvia Montaño, jefa de división Encuestas Permanentes Sociales, dio cuenta a Elonce sobre estas complicaciones: “Queremos informar a la población que las encuestas se están realizando permanentemente, no han parado desde el año 2003 en adelante, y vamos a seguir trabajando durante el mes de diciembre. El personal de la dirección de los dos equipos, gran Paraná y Concordia, están relevando permanentemente en la calle mediante timbreos domiciliarios”.



“Hay mucha desconfianza de la gente porque el censo ya pasó y la encuesta no tiene una difusión tan importante como fue la del censo, es algo reciente y los datos son similares”, explicó al aclarar que “se sigue trabajando. Las entrevistas son presenciales, el encuestador se presenta con una credencial y lleva una nota oficial de nuestra entidad.”



“Cuando no se encuentra a las personas en su hogar, se les deja una nota anticipando la visita del encuestador”. Además, “Las personas pueden verificar la identidad de los encuestadores a través de su credencial o mediante un código QR en el dorso de esta, que los dirige a la página web del INDEC”.



La jefa de división Encuestas aseguró que “los datos que las personas brinden, están cubiertos por la Ley Nacional Nº 17622 de estadísticas y salen como un dato generalizado del barrio”. Los datos que se relevan La funcionaria explicó que “los datos relevados son similares al censo de población, pero esta encuesta, al ser continua, actualiza los datos del censo, acercando un número más próximo a lo que es sociodemográfico y la parte económica”.



“Relevamos datos que tienen que ver con la parte social como el sexo, la edad, nivel educativo, migración, también la parte laboral. Los resultados de esta encuesta, que trimestralmente están saliendo, refieren a las tasas del mercado laboral, tanto la ocupación, desocupación, subocupación y otros indicadores nacionales que colaboran a la encuesta”, especificó. Y completó: “Profundizamos en el mercado del trabajo y la actualización del salario, ya que solicitamos ingresos laborales y los ingresos del hogar, teniendo en cuenta si tienen jubilación o beca de estudio”. Según lo que aclaró Montaño así se obtienen los resultados del índice de pobreza e indigencia. “Son muchos indicadores importantes y al estar permanentemente en campo, necesitamos la colaboración de las personas”, fundamentó.(Elonce)