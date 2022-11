La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos dará un concierto de música francesa

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos (OSER), organismo dependiente de la Secretaría de Cultura, realizará un nuevo concierto de manera presencial en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná sito en San Martín 15, bajo la dirección del Director invitado Andrés Tolcachir. Se interpretarán obras de: Claude Debussy, Preludio a la siesta de un fauno; y de César Franck, Sinfonía en Re menor.





Cabe destacar que el público puede acceder al programa del concierto escaneando con su teléfono celular el código QR con el cual realizará la descarga del mismo. La entrada es por orden de llegada.





La presentación, organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, se transmitirá por streaming y radio.



Streaming y radio



El concierto comenzará a las 20.30 y se transmitirá por streaming a través del canal oficial de YouTube Cultura Entre Ríos. También se podrá escuchar en vivo por AM 1260 LT 14 Radio Nacional Gral. Urquiza, y a través de Diputados Radio hcder.gov.ar



Andrés Tolcachir (director de orquesta)



Nació en Buenos Aires en 1970. Es director titular de la Orquesta Sinfónica del Neuquén y co-director de la Maestría en dirección orquestal de la Universidad Nacional de las Artes. Dirigió las orquestas: Filarmónica de Dresden y de Cámara de Prusia (Alemania), de Cámara de Viena en el Konzerthaus de esa ciudad (Austria), Sinfónica Simón Bolívar en el Teatro Teresa Carreño (Caracas,Venezuela), Sinfónica SainteTrinité (Puerto Príncipe, Haití), Sinfónica de la Universidad de Cornell, (New York, USA), Filarmónica de la Universidad de Indiana (USA), Sinfónica Festival Sofía (Siena, Italia), Sinfónica Júpiter de la Brianza (Como, Italia), Sinfónica Santa Cecilia de Cullera (Valencia, España); Filarmónica de Buenos Aires, Sinfónica Nacional Argentina, Estable del Teatro Argentino de la Plata, Orquesta Nacional de música argentina "Juan de Dios Filiberto". Sinfónicas de: Salta, Rosario, Universidad Nacional de Tucumán, San Juan, Bahía Blanca, Mar del Plata y Mendoza. Condujo las orquestas: Sinfónica Nacional Juvenil Libertador San Martín, Académica del Teatro Colón de Buenos Aires, y Juvenil de la Universidad de Tucumán. Dirigió en el Teatro Colón de Buenos Aires y en la Sala Sinfónica del CCK. Condujo en el Festival Mozart de Prenzlau (Alemania). Dirigió en reiteradas oportunidades para ciclos del Mozarteum Argentino en todas las filiales del país y en el Festival Semana Musical LLao-Llao en Bariloche. Dirigió y enseñó en Haití invitado por la cancillería argentina. Recibió diplomas de honor de la Presidencia de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, y de Radio Nacional Clásica. Fue jurado para la selección de músicos para la "Orquesta de las Américas" y de los concursos de instrumentistas del Consejo Federal de Inversión (CFI). Dictó el curso internacional de dirección orquestal de la Academia Santa Cecilia de Cullera, Valencia, España. Es profesor de dirección orquestal en la Escuela Superior de Música de Neuquén y director de su orquesta Sinfónica Académica. Master en Dirección Orquestal de la Universidad de Indiana, Bloomington, (USA). Estudió en la AccademiaMusicaleChigiana de Siena (Italia). Graduado de la Universidad Católica Argentina como Licenciado en Música y del Conservatorio Nacional "López Buchardo". Sus principales maestros fueron: Mario Benzecry, ImrePalló, Thomas Baldner, David Effron, Gianluigi Gelmetti y Guillermo Scarabino. Recibió las becas Teresa Grüneisen (Mozarteum Argentino), Fundación Teatro Colón de Buenos Aires, In Memoriam Erich Kleiber, Indiana University, AccademiaMusicaleChigiana y FreieUniversität de Berlín.