Carnet de conducir: buscan que multas no impidan la renovación en Gualeguaychú

Mediante la adhesión a un plan de pago y el cumplimiento del mismo, las personas que adeuden multas por infracciones de tránsito en la ciudad, podrán renovar sus Licencias.



El proyecto fue presentado por el director de Tránsito municipal, Oscar Navone, y solicita la modificación al artículo 1° de la Ordenanza 10620/2003 en referencia al visado o renovación de carnet de conducir.



El funcionario explicó que “todo aquel vecino que tenga una deuda de tránsito en el ámbito municipal podrá adherirse a un plan de pago y tras presentar la constancia del mismo, va a poder hacer el trámite de renovación de la Licencia por un año. Al año deberá justificar que pagó para poder hacer nuevamente el trámite de renovación. La idea básicamente es que aquel vecino que tenga una deuda abultada y por esa causa no puede acceder al trámite de la Licencia tenga la posibilidad de pagar en cuotas y que la misma no sea un impedimento. El proyecto fue pensado a partir de que para muchos conductores la Licencia es parte de su herramienta de trabajo”.



“Nuestra órbita es en Gualeguaychú y lo que se presentó en el Concejo Deliberante es sobre las infracciones en la ciudad, que es donde podemos legislar”, dijo Navone, ante una consulta sobre la presentación que hace un tiempo atrás realizó la Federación de Remiseros. La misma hacía referencia a las deudas supuestamente generadas en otras provincias y notificadas mediante las conocidas “fotomultas”.



Por último el director de Tránsito dijo en Radio Máxima que “la idea es que cada vez haya menos multas y que la gente vaya tomando conciencia y no se cometan infracciones. Las multas más abultadas son las de alcoholemia por todo lo que conlleva también el retiro del vehículo y a muchos se les hace imposible hacer todo en un solo pago. Entonces si ya está habilitado para conducir y se encuentra con que tiene una deuda que le impide renovar la Licencia, haciendo un plan de pagos, podrá realizar el trámite”.